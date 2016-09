17. septembri nädalakommentaar TTV-s

MART UMMELAS, 21. September 2016

Teadagi, sest vaid Otti ja tema sõbrad teavad, mis on õige ja mis vale.

12. septembri Postimehes äratas tähelepanu kirjutis „Eelarveraha tõi Savisaarele kahtlustuse“. Varsti järgnes sellele kahtlustus, et Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid võib olla kahtlustuse all selle eest, et mitu aastat tagasi tegi tema büroo sellise reklaami enne Tallinna kohalikke valimisi.

Ma ei taha hakata vaidlema Riigiprokuratuuri, prokurör Evestuse ega Kapoga. Ma lihtsalt ei usu neid, ei usu kogu seda laimavat ja sisuliselt kahtlast kampaaniat, mis on Edgar Savisaare vastu käivitatud. See on Eesti riigile häbiväärne, kuritegelik ja lõppkokkuvõttes meie iseseisvust sügavalt häbistav kampaania.

Küsisin paarilt oma endiselt väga healt sõbralt, Soome ajakirjanikelt, kes on palju aastaid jälginud Eesti olusid: mida nemad sellest arvavad? Et tegu erakirjadega, ei saa ma nende nimesid avalikustada, kuid kinnitan, et tegu on nii Eesti olusid korduvalt oma telesaadetes kajastanud kui ka meie iseseisvusaja alguses siin Yleisradio’t esindanud inimestega.

Niisiis. Mida kirjutasid mulle Soome ehk kõige soliidsemad ajakirjanikud, kes tunnevad Eestit 25 aastat? Esimene neist, kes veidi kardab midagi öelda soomlaste suhtumise kohta Eestisse, kirjutab siiski: „See on Soome toimetajate süü, et meil on Eestist pilt kui start-up-riigist, et Soome peaks Eestist õppima liberaalset tulumaksumudelit. Pensionäridel kuuldavasti ei ole Eestis kõik hästi.“

Teine, veidi otsekohesem ja kauem Eesti olusid jälginud toimetaja arvab nii: „Eesti Soomes nähtavuse teine probleem on selles, et suurimad Soome meediad on mõlemad oravate [mõtleb reformierakondlasi] teenistuses, ja see paistab välja nende lugudest. Nad seltsivad Tallinnas omasugustega ja neid ühendab see, et Savisaar on nende jaoks mingi tont, keda võib lüüa nagu „võõrast siga“, olgu ta teinud Eesti jaoks omal ajal mida tahes väärikat.“

Valimiskoguni on vaid nädal.

MART UMMELAS

Viimati muudetud: 09/21/2016

