Loodan Mailis Repsi võitu presidendivalimistel

ANDRES HABICHT, 21. September 2016

Paar päeva tagasi TTV saates „Vaba Mõtte Klubi“ ütles Leo Kunnas, et pr. Repsil pole õigeid välispoliitilisi vaateid. Sain aru, et see väljaütlemine puudutas pr. Repsi suhtumist Venemaa-poliitikasse. Minu arust on pr. Reps väga kindlalt välja öelnud, et Venemaaga tuleb dialoogi alustada ja suhteid paremaks muuta. See oleks välispoliitika kontekstis üks põhiline osa. Me ei saa kogu aeg Eesti rahvast hirmu all hoida selle teadmisega, et Venemaa püüab Eestimaad okupeerida. Seda hirmu ja paanikat tekitavad meie seas pidevalt EKRE poliitikud. Need mehed võiksid vahest arutada ka selle üle, kuidas Eestimaal majandust paremale järjele aidata, et meie noored ei läheks välismaale tööle. Aga ei – ükskõik millest ka juttu tuleb, jõutakse lõpuks ikka välja selleni, et Venemaa ohustab meid, ja selleks, et EESTIT kaitsta, on vaja rohkem relvi, igasugust sõjatehnikat ja NATO sõdureid.

Loodan niiväga, et valijamehed teevad valiku õigele presidendikandidaadile, ja see oleks pr. Mailis Reps. Palju jõudu talle edaspidiseks! Loodan, et võime teda laupäeval õnnitleda.

