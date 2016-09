MTÜ „Jalg alla!“ toob Edgar Savisaare ratastoolist välja

MARIA JUFEREVA, 21. September 2016

MTÜ „Jalg alla!“ asub koostööle spetsialistidega ja peab läbirääkimisi firmadega, mis toodavad ja turustavad bioonilisi jäsemeid nii Euroopas kui ka Ameerika Ühendriikides.

Oma tegevusse tahame kaasata vabatahtlikke, kes abistaksid rahakogumisel. Meie siiras soov on tulevikus aidata ka teisi inimesi, kes on õnnetuse tagajärjel või mingil muul põhjusel kaotanud jäseme.

Biooniline protees erineb tavalisest proteesist selle poolest, et kasutajal on võimalik seda liigutada mõttejõul. Kui Edgar Savisaar saab bioonilise jala alla, siis on ta ratastoolist väljas, ja saab samamoodi oma igapäevatoimetusi teha nagu varem, enne amputatsiooni. Bioonilise jalaga saab ta ise autot juhtida, isegi joosta ja tantsida, kui soovib!

Biooniline jalg ei ole mõistagi odav. Selle maksumus võib ulatuda 100 000 euroni. MTÜ „Jalg alla!“ hakkab töötama selle nimel, et see summa kokku saada. Ülejäänud raha ja kõik edaspidised annetused lähevad teistele abivajajatele.

Soovime Edgar Savisaarele näidata, et me kõik koos saame tema heaks midagi väga suurt ära teha. Ta saaks taas seista kahel jalal ja kaitsta meie kõigi huve, nii Tallinnas kui ka mujal Eestis.

Edgar Savisaar on poliitikuna enam kui 25 aasta jooksul inimeste jaoks väga palju ära teinud, alates Rahvarinde ühendamisest ja Balti ketist, mis tagasid meile vabanemise ja iseseisva riigi. Samuti on ta 15 aastat juhtinud Tallinnat, aidates siin igati kaasa moodsa euroopaliku linna loomisele. Edgar Savisaare senine elutöö on hindamatu väärtusega.

MTÜ“Jalg alla!“ avas Swedbankis arveldusarve nr EE342200221065064129, kuhu on võimalik annetada raha Edgar Savisaarele bioonilise jala ostuks. Lisaks on avamisel kodulehekülg aadressil www.jalgalla.ee, kus on võimalik end MTÜ tegemistega kursis hoida. NB! Iga väiksemgi annetus, kasvõi 1 euro, on tähtis ja aitab ühisele eesmärgile kaasa.

MTÜ „Jalg alla!“ asutaja ja juhatuse liige

