Mida rahvas arvab?

See on naljakas, kuidas järjekindlalt arvatakse, et kõik inimesed töötavad kusagil büroodes (võtke või ükskõik milline neist sadadest artiklitest, mis pea iga päev meedias ilmuvad a la "mida tervislikku büroosse tööle kaasa võtta", "kuidas kontoritoolis mitte seljahaigeks jääda"). Ma pole näinud ÜHTEGI artiklit, mis puudutaks nt. nõuandeid liinitöölisele. Kas keegi kujutab ette, et liinitöölised vms 70-nda sünnipäevani töötada suudaksid?! Või mis on need imelised töökohad, kuhu nad peale senisele tööle mittekõlbulikuks osutumist tööle võiks minna?! Jah, on need jutud automatiseerimisest, aga ma ei tea siin linnas ühtegi liinitööd, mida viimase 10–15 aasta jooksul kuidagigi automatiseeritud oleks. Ja enamik liinitööst nõuab lausa tippsportlase vormi ja pingutust (kui just eriti mõistvad ülemused pole).

