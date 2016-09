Propagandasõda oma rahva vastu enne presidendivalimisi

TÕNIS SIIM, 21. September 2016

Tavakodaniku jaoks on kohtadeks, kus oma arvamust avaldada suvalistel, sh ka poliitilistel teemadel, ning käimasolevas info- ja propagandasõjas valitsejate impeeriumimeelsele, rahatotalitaristlikule ning põlisrahvaste suhtes vaenulikule poliitikale vastu seista, saanud meediaväljaannete kommentaariumid, millist võimalust väike hulk inimesi ka kasutab.

Siinkirjutaja on seda võimalust kasutanud, ja tavakodanikust reasõdurina propagandasõjas kommentaaride kirjutajana valdavalt Postimehes impeeriumimeelsetele ning põlisrahvaste assimileerimist-ümberrahvastamist propageerivatele võõrvõimudele ning kohalikele kollaboratsionistidele vastupanu avaldanud.

Kuna info- ja propagandasõja raskerelvastus – riiklik ja mitteriiklik massimeedia – kuulub võõrvõimude, valitseva rikkuriteklassi, uute-vanade nomenklatuurlaste omandisse või nad kontrollivad seda, siis nende territooriumil tegutseva üksiku vastupanuvõitleja rajalt maha võtmine on anonüümsete otsustajate jaoks üksnes hiirepäästikule klikkimise vaev. Siinkirjutaja blokeeriti Postimehe kommentaariumisse sisenemiseks 12. septembril Kaljuranda presidendiks haipiva suurejoonelise reklaamartikli "Marina meeldib kõigile. Rahvas valiks ülekaalukalt presidendiks Kaljuranna" kommentaariumisse kriitiliste kommentaaride kirjutamise järel.

Elasin säärase ühiskondlikust dispuudist eraldamise PM-i kommentaariumis (tollal 1 kuuks) juhtumi üle ka käesoleva aasta veebruaris-märtsis. Mõne nädala möödudes pärast blokeerimist võtsid tookord minuga ühendust mõned tuttavad (täpsemalt 3 inimest), kes kartsid, et minuga on midagi juhtunud, kuna olen tervisega hädas, et miks ma enam ei kirjuta. Seepärast sooviks nendele heatahtlikele inimestele, kes võib-olla järjekordselt samal põhjusel muretsevad, öelda, et ma ei ole veel surnud, kuigi tervis pole kiita, et PM on minu juurdepääsu kommentaariumisse järjekordselt lihtsalt sulgenud.

Alljärgnevalt Kesknädal avaldab veebis Tõnis Siimu kommentaarid reklaamartiklile "Marina meeldib kõigile. Rahvas valiks ülekaalukalt presidendiks Kaljuranna" (autorid Anneli Ammas ja Tuuli Koch), mille järel blokeeriti tema juurdepääs PM-i kommentaariumi:

MASSIMEEDIA SISENDAB JUBA AASTA ALGUSEST REGULAARSELT, ET RAHVAS TOETAB ÜLEKAALUKALT KALJURANDA. VALIJAMEHED, KES SEDA EI TUNNISTA, HÄÄLETAVAD RAHVA TAHTE VASTASELT!

Kaljurand ja Kallas on viidud suurejooneliste ning massiivsete meediakampaaniate/reklaamikampaaniate läbi populaarsuse tippu. TAGAJÄRGE pärast ajude vaippommitamist a la Dresden veebruar 1945 nimetavad nad kõige küünilisemalt RAHVA TAHTEKS! Valitsevale oligarhide-plutokraatide klikile, kes on kas nende eraomandusse kuuluvates või nende kontrollile allutatud (ERR) massimeediakanalites ülisuurtes mahtudes pikema aja jooksul läbi viinud ajupesukampaaniaid ning haipinud nii Kaljuranda kui ka Kallast. Pärast sääraseid ajude ümberprogrammeerimise pikaajalisi protseduure/vaippommitamisi oleks täiesti loodusseaduste vastane loota, et tulemused teistsugused saaksidki olla, sarnaselt Dresdeni vaippommitamisele USA lennukite poolt, sakslaste maa alla ja maatasa pommitamisele nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Samas ei saa mainimata jätta, et kui nomenklatuur tellib sisuliselt iseendalt küsitluse, siis küsitluse tulemus vastab kliendi soovidele!

Nomenklatuurne postsovetlik impeeriumimeelne establishment ja eurohungveipingid võitlevad okupatsiooni ning plutokraatliku režiimi ja selle poolt aetava ümberrahvastamise ning homomultikulti poliitika jätkumise (nende jaoks status quo /privileegide säilitamise) eest samas vaimus, kuni Euroopa täieliku amerikaniseerumise – multikultistumiseni. Selle seltskonna deviis – „Pärast meid tulgu veeuputus või hiinlased!".

OMA SÄRK ON IHULE KÕIGE LÄHEMAL

Postsovetlikel valitsejatel/valitseval klassil, uutel/vanadel nomenklatuurlastel, ärastajate klikil, võõrvõimudel (USA–EU oligarhidel-plutokraatidel-sorostel) ja nende kohalikel käsilastel on [presidendikandidaatideks] Kallas ning Kaljurand.

Teistel – aborigeenidel ja tööorjadel – Helme ning Mailis Reps.

"Orjapidajate" klassi esindajad (nomenklatuurlased, suur- ja väikelinnade, alevite ja külade oligarhid ning nende esindajad, rantjeed) seisavad oma kandidaatide poolt, aborigeenide ja tööorjade klassi esindajad oma kandidaatide poolt.

Kahjuks on aborigeenide ja tööorjade esindajad valijameestekogus suures vähemuses. Suurlinnade, väikelinnade, alevite ja külade oligarhid ning nende huvide esindajad, uued-vanad nomenklatuurlased hääletavad kas Kallase või Kaljuranna poolt. Teisi valikuid nende jaoks pole. Oma särgid ja nahk on ihule kõige lähemal ning neid tuleb hoida. Postsovetlike valitsejate-ärastajate kliki, uute okupatsioonivõimude kohalike käsilaste, uute-vanade nomenklatuurlaste deviis on „Pärast meid tulgu veeuputus või hiinlased!“.

[Tõnis Siim lisas oma lugejakirjas:]

Lõpetuseks tuleks lisada, et need eeltoodud kommentaarid erinevate klasside/kihtide hoiakute kohta esitavad statistilist tõde retušeeritud kujul kommentaariumi žanri/formaati arvestades. Päris- ja kogu tõe kirjeldamine tähendaks paljude erandite ning paradoksaalsete hoiakute, millest reaalne elu koosneb, arvestamist.

Teistele kriitilistele kommentaatoritele soovitaks Postimehesse kirjutada ainult kas nn positiivseid või režiimi glorifitseerivaid hüperpositiivseid kommentaare; kriitilisi kommentaare aga Delfisse ja marginaalsete väljaannete kommentaariumitesse.

