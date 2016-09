Keskerakond ja EKRE korjavad üles Eesti demokraatia

ANTS METSLA, 14. September 2016

Võtkem või Savisaare protsess. Õigus- ja riigiametnikud on kulutanud aastaid ja miljoneid, et valmis saaks 7000 lk kahtlustusi 28 köites Keskerakonna ja selle juhi vastaseks poliitiliseks protsessiks, mis ka mingi süüdistuse projekteerimise korral on tühiasi Reformierakonna enda poliitilise korruptsiooni ja kuritegudega võrreldes. (Vabandust, unustasin hr Reinsalu ja IRL-i, kes ju seda nõiaprotsessi juhivad ja kes ei jää põrmugi oma „suurest vennast“ maha.)

On aga nii, et tõde tõuseb, vale vaob. Pahateod kumuleeruvad. Aga kuhjub ka tõde. Looduses ja küllap ühiskonnaski avaldub vääramatu jõud (vis major), mis kõrvaldab loomuliku arengu takistused. Keskerakonnal ja EKRE-l seisab ees raske ülesanne – viia uues arengutsüklis Eesti demokraatlike riikide hulka.

ANTS METSLA, Vändra, Pärnumaa

