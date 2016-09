Parandame vea!

KESKNÄDAL, 14. September 2016

Kadri Simsoni vastulause

7. septembri Kesknädalas ilmunud Urmi Reinde autorlusega arvamusloos „Kui teile Keskerakond ei meeldi, jääte rongist maha!“ esitas loo autor valeväite, mis kahjustab Keskerakonna ning minu kui erakonna Riigikogu fraktsiooni esimehe mainet ning liigitub otseselt laimu alla. Nimelt omistas Urmi Reinde mulle tsitaadi „polegi meil vaja Tallinnas valimisi võita,“ mida ma olla öelnud viimasel erakonna juhatuse koosolekul. Kinnitan, et selliseid sõnu ei ole mina lausunud. Sama kinnitavad ka juhatuses minu kõrval istunud Enn Eesmaa ning minu vastas istunud tänane Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas. On ääretult kummaline, et Urmi Reinde, kes ise juhatuses kohapeal ei viibinud, taolisi tsitaate avaldab. Tegemist on lihtsalt pahatahtlikkusega, mille eesmärgiks ei oska pidada muud, kui mainekahju tegemise soovi. Sama valet korrati mitmeid kordi ka TTV saates Meedia Keskpunkt, mis oli eetris samuti 7. septembril. Leian, et ükski endast lugupidav professionaalne ajakirjanik ei saa lubada endale valeväidete järjepidavat väljendamist. Kesknädalal on aeg lõpetada keskerakondlaste sarjamine ning kunstlike vastasseisude loomine. Kadri Simson

Kui Kadri Simson kinnitab, et tema neid sõnu – polegi meil vaja Tallinnas valimisi võita – pole lausunud, siis pean mina, kes ma ise kohapeal ei viibinud (kuna istung oli salajane), oma kohuseks siinkohal avalikult vabandada minu kui autori ja toimetaja tehtud vea pärast, et ma tõesti omakäeliselt panin Simsonile omistatud sõnumile jutumärgid, mis kirjakeeles teatavasti tähendavad kinnitust, et tsitaat on täpne.

Seega tegemist on klassikalise sõna sõna vastu olukorraga – loomulikult jään mina selle juurde, et minu allikad kinnitasid ühest suust – Simsoni poolt öeldu mõte oli just selline. Allikate avaldamist aga saab minult kui ajakirjanikult nõuda ainult kohtu (mitte aukohtu) kaudu.

Ja jutumärkide eest ma juba vabandasin. See vabandus on tõesti siiras!

Lõpuks tahan täpsustada seda, mis puudutab TTV 7. septembri saadet “Meedia keskpunkt”. Mina, Urmi Reinde, ei lubanud endale „valeväidete järjepidevat väljendamist“. Ütlesin vaid: „Jah, ma võtsin selle vastutuse, et lõpuks /…edastada / ikkagi mingisugune sõnum. Kui meil on nii suur erakond ja on nii palju hääletajaid ja valijaid valimistel – kuidas ma ütlen … nad on ikkagi ära teeninud selle, et teada saada Kesknädalast, mis tegelikult toimub.“

Minu tsitaati võib igaüks kordusest järele vaadata.

Kõiges lugupidamises

Urmi Reinde

Kesknädala peatoimetaja













Oudekki Loone: Rohkem valimisvõite, vähem intriige

Toimetus pöördus küsimusega ka Keskerakonna peasekretäri Oudekki Loone poole – kuidas sellist olukorda kommenteerite?

Mul oli tõesti väga kahju kuulda teatud lauseid, mida mõni juhatuse liige viimasel koosolekul välja ütles. Tahaksin loota, et tegemist oli hetkeliste vääratustega, mis tulenesid suutmatusest oma emotsioone kontrollida. Õnneks juhatuse enamus jäi väga rahulikuks ja konstruktiivseks, sest meil on selge, et valimisi võidetakse ainult meeskonnana töötades.

Loodan ka, et Keskerakonnas õnnestub siiski hoida presidendikampaania ajal saavutatud üksmeelt ning sisemised tülid enam ei kordu. Keskerakond on küll piisavalt suur erakond, et meie liikmetel võiks olla mitmetes küsimustes erinevad arvamused, kuid kindlasti ei saa meil olla ületamatuid erimeelsusi.

Praegu peab olema erakonna juhtpoliitikute jaoks kõige tähtsam ülesanne presidendikampaania ning iga valijameheni jõudmine, et meie kandidaadile toetust küsida. Seejärel aga jõuavad peatselt kätte kohalikud valimised – ja poliitmaastik näitab, et valitsev koalitsioon on ilmselgelt võimetu Eesti elanike heaks töötama. Keskerakondlikud võimuvahetused sõltuvad praegu ainult meist endast: kõik püüded praegu erakonna kindlat edasiliikumist kõigutada teevad halba meie valijatele, kes meie peale loodavad. Rohkem valimisvõite, vähem intriige.







