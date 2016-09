Reformierakond, päästa end ja heida Rõivas üle parda!

14. September 2016

„Reformierakonna süvenevas sisekriisis on Rõivas üritanud olla korraga kõiki asju kõigile inimestele, aga see ei ole poliitikas kunagi kaugeleviiv strateegia. Pigem on peaminister viimastel kuudel meenutanud kääridega jooksvat last ning senise kursi jätkudes on õnnetus vaid aja küsimus. Nii Ligi kui Lauri paistavad kuuluvat n-ö neutraalide leeri Kallase ja Kaljuranna vastasseisus, ehk esindavad sama kirik-keset-küla poliitilist pinda, millesse Rõivas on seni edutult üritanud juuri ajada,“ kirjutas kolumnist Ahto Lobjakas Postimehes.

Tema sõnul on ilmselgelt liiga optimistlik arvata, et Rõivase hädad lõppevad Lauri ja Ligi edutamisega. „Selline manööver kujutab endast tõenäoliselt liiga vähest liiga hilja. Presidendivalimised on omandanud omaenese godzillaliku inertsi, mis ähvardab peaministri lömastada sõltumata sellest, kas võidab Kallas, Kaljurand või Reps või hoopis keegi neljas,“ hoiatab Lobjakas.

Politoloog Rein Ruutsoo andis 10. septembril ajalehes Pealinn täpse hinnangu praegu Reformierakonnas toimuvale. „See on Kalev Lillode seltskond, kes valetavad kalasilmadega sulle näkku või sõimavad nagu Rein Lang. Kaljuranna otsus ärgitab kindlasti tüli, solvumist tuleb kindlasti ette, aga nad kõik on oma kelmuste, mängude ja kilekottidega nii tugevasti seotud, et liikumisruumi neil ei ole. Küüneviha jääb muidugi sügavale sisse ja see võib areneda välja sepsiseks, aga kuna nad on aastate jooksul harjunud kokku mängima, siis arvatavasti nad toimetavad edasi. Süüdlase otsimine muidugi süveneb. Tahetakse teada, kes tegi kusagil vea. Praegu seisuga on juhtumas see, mida reformierakondlased soovisid igal juhul vältida, st. nad lähevad valimistele kahe kandidaadiga,“ arvas Ruutsoo.

Kui siseheitlustes Reformierakond soovib jääda Eesti poliitikas võtmetegijaks, siis Kesknädala hinnangul on tal ainsaks loogiliseks lahenduseks oma nõrgast peaministrist Taavi Rõivasest lahti saada. Reformierakonnas aset leidnud suure segaduse peasüüdlane – mannetu ja käpardlik Rõivas – vahetataksegi tõenäoliselt oravate poolt pärast presidendirallit peaministritoolilt välja.













Viimati muudetud: 09/14/16

Jaga

|