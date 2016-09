Keskerakonna algatatud eelnõu tagab põllumeestele maksimaalsed üleminekutoetused

12. September 2016

„Nagu tänasest meeleavaldusest näha võis, on põllumehed valitsuse peale väga pahased ning neilt oodatakse konkreetseid samme meie maaelu päästmiseks. Kui me jätkame tänase poliitikaga, hääbub meie põllumajandus õige pea. Keskerakonna algatatud eelnõu tagaks põllumeestele järgmiseks aastaks üleminekutoetusi 19,5 miljoni euro ulatuses ning aastate peale kokku tuleks toetuste suuruseks enam kui 70 miljonit eurot. On aeg asuda toetama enda põllumehi nii, nagu seda teevad meie naaberriigid,“ rääkis Riigikogu maaelukomisjoni aseesimees Siret Kotka.

Kotka sõnul oli ka käesoleval aastal võimalik põllumajandustootjaid riigieelarvest toetada ligikaudu 21,5 miljoni euro ulatuses, mida kahjuks ei pidanud valitsus oluliseks. Eesti maksis viimati üleminekutoetust 2013. aastal ja seda 22,4 miljoni euro ulatuses.

„Maaeluminister sõnas ühes hiljutises intervjuus, et põllumeeste toetamine üleminekutoetusega on ebaefektiivne. Mina seda arvamust ei jaga. Ebaefektiivne on see, kui valitsus vaatab tänast olukorda lihtsalt käed rüpes pealt ning midagi teha ei soovi. Meie algatatud otsuse eelnõu annab neile kätte selge suuna ning ülesanded, mida edaspidi teha,“ lõpetas Kotka.

Viimati muudetud: 09/12/16

