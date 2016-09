Keskerakond korraldab Riigikogus haldusreformi teemalise istungi

12. September 2016

Simsoni sõnul vajab haldusreformi seadus hädasti sisulist arutelu, sest suve alguses seadust kiirkorras läbi surudes jäi kommunikatsioon valitsusesindajate ning omavalitsuste vahel selgelt poolikuks. Simson lisas, et vaatamata riigihalduse ministri Arto Aasa lubadustele jõuda haldusreformi sisustavate seaduseelnõudega parlamendi ette 2016. aasta teises kvartalis, pole neid siiani kuskilt näha. See muudab aga omakorda kahtlaseks võimaluse seadustada reformile sisu andvad seaduseelnõud enne sundliitmiste jõustumist.

„Järgmisel nädalal algav Riigikogu sügisene istungjärk tõotab tulla väga töine ning juba esimesel nädalal on meil plaanis tõstatada mitu tähtsat teemat. Kui nädal algab põllumeeste meeleavaldusega, siis neljapäeval on meil plaanis korraldada haldusreformi teemal olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu. Peamiseks arutelu kohaks saab haldusreformi hetkeseis, antud seaduse vastavus põhiseadusele ning loomulikult ka küsimus, kuidas anda haldusreformile tegelikku sisu juurde,“ rääkis Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson.

Olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelul esinevad ettekannetega Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni aseesimees Mailis Reps, advokaadibüroo VARUL vandeadvokaat Paul Varul ning Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu esimees Veikko Luhalaid.

„On teada, et mitmed omavalitsusjuhid on sundliitmise ning reformis kehtestatud kriteeriumite tõttu juba riigikohtu poole pöördunud ning ootavad kohtu hinnangut, kas haldusreform ikka vastab põhiseadusele. Vastuolud valitsuse ning kohalike piirkondade vahel on väga suured. Meie eesmärk on panna omavalitsuste hääl parlamendis kõlama,“ lõpetas Kadri Simson.

Haldusreformi teemaline olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu toimub Riigikogus 15. septembril algusega kell 10. Kõik meediaesindajad on oodatud teemat kajastama.

