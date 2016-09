Ühe ettevõtliku mehe maamured

LEMBIT SIKK, 07. September 2016

Minu probleemid algasid juba siis, kui IRL-i kuuluv Helir-Valdor Seeder oli Viljandi maavanem. Minu ema ja tema naabrinaine soovisid erastada maad elamu juurde, mille nad kahepeale ostsid. Vaba maad oli 26 hektarit ja see oli kuulunud ka enne 1940. aastat selle talumaja juurde. Aga Seeder hakkas keerutama, et see maja ei kuulugi taotlejaile, vaid neile kuulub selles ainult kaks korterit. Seepärast neile pakuti sellest maast kahepeale alla ühe hektari. Kahjuks on mõlemad naised juba ammu meie hulgast lahkunud, aga vaidlus Keskkonnaministeeriumiga käib nüüd minul ikka edasi.

Nägin, et see koht sobib ürituste korraldamiseks, sest asub Viljandi külje all (praeguse aadressi järgi: Peetrimõisa, Oja tee 30). Pöördusin vallaametnike poole, et saada luba Hansamessi-nimelise ürituse korraldamiseks. Aasta oli 2001 ja oli veel olemas Saarepeedi vald, mille territooriumile see maa kuulus. Luba vallaametnike poolt anti, aga minu selja taga nad laimasid mind firmadele maha. Põhjus oli maas, mida püüti näidata väärtusetuna. See kestis, kuni kestis Saarepeedi vald. Mõni aasta tagasi, kui neli valda liitusid Viljandi vallaks, ja vallavanemaks sai IRL-i kuuluv Ene Saar, keeldusid vallaametnikud mulle Hansamessi korraldamiseks loa andmisest.

Kardan, et tekkis oht – laimukampaania ei toimi enam ja mul õnnestubki ürituse korraldamine ning ehk koos sellega saan ka selle maa elamu juurde erastada. Põhjused loa mitteandmiseks on vallaametnike poolt ilmselgelt põhjendamata. Kuna olin korduvalt neile kõik lahti seletanud, ei jäänud mul muud üle, kui pöörduda keskkriminaalpolitseisse avaldusega, et kahtlustan korruptsiooni. Tartu osakonnas vastati mulle esimene kord, et vallaametnikel ongi õigus lihtsalt keelduda, aga et seaduse järgi peavad nad keeldumist põhjendama ja et oma valla ettevõtjaid peaks nad igati toetama.

Minu puhul seda küll kuidagi näha ei ole.

Ehk ongi tegemist korruptsiooniga?

LEMBIT SIKK, Viljandi vald

