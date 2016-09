Repliik presidendivalimiste asjus

TOOMAS LEPP, 07. September 2016

Hiljuti külastas meid USA luurejuht James Clapper. Tema teab kõike – just seda, mida meie ei tea.

Aga mida teab Angela Merkel, mida meie ei tea?

Mida teavad USA senaatorid, mida meie ei tea?

Kas nemad teavad, et Eesti viiendaks presidendiks saab Siim Kallas?

Kindlalt teavad seda Kallasele toetusavalduse teinud 26 kohalike omavalitsuste tegelast, kes on ka valijad, ning 21 kunstnikku, vabamüürlast, arsti ja ettevõtjat.

Kindlalt on Kallase vastu septembri alguseks ca 1400 allkirja Marina Kaljuranna toetuseks andnud kodanikku ja Juku-Kalle Raid, aga tema on sotsialist. Teda ei saa päris tõsiselt võtta.

Rooside sõda on alanud. Loodetavasti jätkub see ad finem fidelis*. Saaks õhu puhtaks.

Mõnikord on voorus tagasihoidlikkus, mõnikord on voorus tugevus. Kumb on praegu? Kallas tagasihoidlikkusega ei hiilga.

Kallase kehakeel ütleb: mina olen kuningas. Mis annab talle kindluse? Mida me ei tea?

Kas USA luurejuht, Saksamaa kantsler ja USA senaatorid tuleksid Eestisse loetud tunnid ENNE presidendivalimisi, meile vaid sõprust kinnitama ja meie e-võimekust kiitma? Mis oli nende tegelik sõnum?

TOOMAS LEPP, Tallinna TV, uudishimulik kodanik

*ad finem fidelis – lad k truu kuni lõpuni – Toim.

Viimati muudetud: 09/07/16

Jaga

|