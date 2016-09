Tere tulemast, lapsed, reaalsesse ellu!

JAAN ÕMBLUS, 07. September 2016

Ehk oli tehingu olemus selline, et Keskerakonna kampaaniakorraldaja Paavo Pettai rahastas (näiteks panga abil) Keskerakonna valimiskampaaniat (s.t. pani raha alla, et plakatid saaks üles jne.) ning Keskerakond hakkas valimiskulutuste eest tasuma peale riigieelarvelise raha laekumist (nagu see ikka parteidel käib, et valimisvõlgu makstakse tagantjärgi).

Nagu käendus pangale

Aga et Pettai pangast sellise portsu raha kätte saaks, läkski vaja garantiikirja ka erakonna poolt (nagu analoogne on käendus pangale, kui sugulane näiteks võtab kodulaenu). Täiesti normaalne finantstehing, ja nii asju aetaksegi. Ette heita pole minu meelest midagi. Ma ei usu, et Pettai selle finantsskeemi läbi Priit Toobalile hobuseid ostis. Eks ikka tehti reklaami erakonnale, sest seda ju Pettai teeb – vaevalt talle mingit muud äri rahastati.

Ja nüüd, selle garantiikirja abil tagati raha, et reklaamida erakonda, kaasa arvates ning eriti tugevalt Kadrit, Jürit ja paljusid teisi, kes täna on justkui pahased ja tulevad justkui mingit selgitust või õigust nõudma. Nemad, kes reklaamidest on endale selle raha toel poliitilist kapitali kogunud, ei peaks küll siin mingit õigust nõudma või solvumust või midagi muud peale tänutunde üles näitama.

Tavapärane finantstegevus

Jaanus Karilaidu vist jah ei ole väga tugevalt erakonna raha toel upitatud, kuid teisi „õigusenõudjaid“ on. Karilaid sai Riigikokku Kalev Kallo asendusliikmena, kui Kallo lahkus Riigikogust Keskerakonna ja Tallinna võimu eest võitlema. Seetõttu Karilaid muidugi ei peaks nii palju sellel teemal üle Eesti jutustama ja ennast välja elama, tegemist on erakonnasisese dokumendiga täiesti tavapärase finantstegevuse raames. Kuid Karilaiu jutust jääb mulje, justkui oleks kusagil mingi suur probleem, mille osas selgitust nõutakse. Ja ega ühiskond ei saa olemusest aru, kuuleb vaid, et jälle on Keskerakonnas mingi rahaskandaal. Või et Keskerakonna kontorist leiti jälle üks paber.

Kuid üldiselt on see ikkagi see teema, et lapsed avastavad maailma ja neile lihtsalt juhuslikult hakkab kohale jõudma tõdemus, et senine neile tehtud poliitreklaam ei olegi taeva kingitus, kusagil on selle nimel vaeva nähtud, rahalisi riske võetud ja finantstehinguid tehtud. Tere tulemast neile reaalsesse maailma!

[esiletõste] JAAN ÕMBLUS: Ma ei usu, et Pettai selle finantsskeemi läbi Priit Toobalile hobuseid ostis. Eks ikka tehti reklaami erakonnale, sest seda ju Pettai teeb – vaevalt talle mingit muud äri rahastati.

JAAN ÕMBLUS, ettevõtja, majandusanalüütik

Viimati muudetud: 09/07/16

Jaga

|