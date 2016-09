Karilaid pingutab üle

07. September 2016

Sisemisi lõhesid süvendava jutuga erakorralisest kongressist väljatulemine praegusel hetkel kahjustab tugevalt Mailis Repsi võimalusi 24. septembril presidendivalimiskogus. Karilaiu avaldused meedias läksid garantiikirjadest liiga kiiresti liiga kaugele, ja ta jäi üksi.

Keskerakonnast korduvalt välja astuda lubanud Karilaid on varemgi silma paistnud heitlikkusega – kord toetab ta sotse, siis kohtub Jõksiga, ja ta on avalikult ka EKRE suur sõber. „EKRE on uus tulija, kellel pole stampe peal. Nad aitavad kukutada Stenbocki valitsust ja on kasulikud kogu ühiskonna jaoks. Paljud teised on zombistunud,“ on Karilaid öelnud Eesti Ekspressile. Jaanus on kahtlemata inimene, kes armastab lihtsalt barrikaade ja lehvivaid lippe. Olles Keskerakonna liige juba 19 aastat, on mees kaua oodanud oma šanssi Edgar Savisaare varjust välja tulla. Selle võimaluse on paradoksaalsel kombel andnud talle Savisaar ise, usaldades talle aseesimehe positsiooni. Veel hiljuti suuresti tundmatust Haapsalu poliitikust on ta tõusnud meediat hanitades Simsoni, Repsi ja Ratasega võrreldavale pulgale.

Paraku on suurel ja igati sissetöötanud Keskerakonnal sedavõrd impulsiivseid meelemuutujaid raske austada. Karilaiust kui „Savisaare viimasest samuraist“ (taas Eesti Ekspressi tsiteerides) on saanud hoopis teine mees, kes käitub kamikaze ehk enesetapupiloodina. Kahjuks mees, kelle on ründelennukisse pannud Savisaare poliitilised vastased, kes asuvad nii erakonna sees kui ka väljas.

Karilaiu enesekindlus võib tuleneda ka sellest, et ta ei tee pikki plaane erakonda jäämiseks, vaid erakonna vahetamiseks. Praegugi on ta ju Riigikogus vaid Kalev Kallo asendusliige. Võib juhtuda, et 2019. aasta Riigikogu valimistel näeb Karilaid endale soodsamat võimalust reitingut kasvatava EKRE ridades.

Kesknädalal on kahju, et tarkuse- ja rõõmupäev 1. september lörtsiti mingi garantiikirja ümber kisamisega meedias ära, rikkudes nii paljude perede, sh Keskerakonna valijate, ilusa koolialguse. Karilaiu eestvõttel üles haibitud kära garantiikirja ümber oli niivõrd kunstlik, et seda panid tähele ka poliitikavälised avaliku elu tegelased, kes tavaliselt Savisaart ei toeta. Näiteks naersid 2. septembri Sky Plusi hommikuprogrammis Rain Kelk ja Kristjan Hirmo välja kogu teema. „Huvitav, et neid pabereid ikka leitakse siis, kui on vaja kedagi kangutada. Ega muidu ju poleks see paber kusagilt välja ujunud. Aga näed – nüüd leiti,“ ironiseeris Hirmo.

