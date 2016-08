„Meedia keskpunkt“ TTV-s 31. augustil k 19.10

31. August 2016

* Peavoolumeedia vaikis maha arvamusuuringu, mille järgi tallinlased annavad keskerakondlikult juhitud elule pealinnas kõrge hinnangu ning järgmistel kohalikel valimistel valiks Keskerakonna tagasi.

* Meie riigi taasiseseisvumist on ajaloolased siiski vähe uurinud. Näiteks vaieldakse, kas võit saavutati Eestis või hoopis Moskvas? Äsjailmunud mälestusteraamat, mille on kokku pannud Jüri Kraft, väidab, et iseseisvus võideti just Kremlis.

* Taavi Rõivas keeldus järjekordselt intervjuust Tallinna TV-le. See pole naljakas, vaid räägib pigem sellest, et üks tipp-poliitik ei oska käituda.

* Meediaanalüütik Raul Rebane imestab, kuidas „Meedia keskpunktil“ pole varsti juba 200 saate jooksul otsa lõppenud imeline vaist leida üles kõik see, mis meie ühiskonnas halvasti on.

* Keeleteadlane Mati Hint kurdab „Sirbis“ opositsioonist ülesõitmise üle, mis algas juba Mart Laarist ja Lennart Merist.

* 25 aastat on möödas meie riigi taasloomisest. Nüüd ilmus väga huvitav mälestusteraamat, autoriks omaaegne üleliiduliselt hinnatud edumeelne Eesti NSV kergetööstuse minister Jüri Kraft. Tema muide kordab meie eelmises saates välja öeldud mõtet, et lähiajalugu vajab meil põhjalikku uurimist. Härra Kraft on seisukohal, et iseseisvus võideti siiski Moskvas. Kremli võimukoridorides Eesti asja eest seistes ja seda tutvustades.

