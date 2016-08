Nädala juubilar DON KING 85

INDREK VEISERIK, 31. August 2016

Sellega seoses otsustasin sel nädalal Kesknädala juubilarina esile tõsta läbi aegade parimat poksimatšide promootorit Don Kingi. Tegemist on tõeliselt vastuolulise isikuga. Ühest küljest on ta geniaalne promootor, tänu kellele üldse poks maailmas tuntuks sai. Ta on oma karjääri jooksul korraldanud üle 500 tiitlimatši ja mahub selle saavutusega Guinnessi rekordite raamatusse.

Ajakiri Sports Illustrated valis Kingi maailma 40 mõjukama sporditegelase hulka. Ta on jaganud heategevuslikel eesmärkidel miljoneid dollareid. Üle 40 aasta on ta alati jõulude eel suundunud kunagisse kodukvartalisse ja kingib seal vaestele 100 000 jõulukalkunit. King on aus ja otsekohene ning armastab välja öelda, mis USA-s on valesti. Ta on seetõttu pälvinud peavoolumeedia põlguse.

Teisest küljest on tegu suli ja isegi inimesetapjaga. King tappis noorpõlves hasartmänguringis kaks meest. Ühe lasi maha ja teise peksis surnuks. Peavoolumeedia vaikib aga sellest, et ta on oma tegude eest võimude poolt saanud täielikult armu. Rahva seas on King siiski Ameerikas endiselt väga populaarne. „Vaid Ameerikas saab Don Kingi fenomen juhtuda,“ on tänane juubilar ka ise tunnistanud.

Clevelandi getost pärit üheksalapselises peres kasvanud ja end brutaalse jõu ning kavalusega rambivalgusesse välja murdnud Don King on tõeline self-made-man ehk Ameerika unelma kehastus.

20. augustil 1930 sündinud Don Kingi karjäär sai alguse 1967. aastal, kui ta tapmise eest vangi mõisteti. Trellide taga veedetud aja pühendas mees, kel varasemast tulevahetusest peas viis kuulikildu, olulisel määral rusikavõitlusele. Vanglast välja saanuna asus ta ise matše korraldama.

Esialgu leidis Don King kliente hämaratest urgastest. Seejärel viis saatus ta kokku Muhammad Aliga, kellest hiljem sai maailma kõigi aegade silmapaistvaim poksija. 1974. aastal õnnestus kollanokast promootoril korraldada ajalukku läinud matš Ali ja George Foremani vahel, mille eest mõlemad sportlased said tolle aja kohta ennekuulmatu honorari – 5 miljonit dollarit.

Edasi hakkasid asjad jõudsalt ülesmäge liikuma.

Kingi klientide hulgas on aegade jooksul olnud sellised kuulsused nagu Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Larry Holmes, Mike Tyson, Evander Holyfield, Julio César Chávez, Ricardo Mayorga, Andrew Golota, Bernard Hopkins, Félix Trinidad, Roy Jones Jr. ja Marco Antonio Barrera. Enamiku neist tõmbas King haneks, jättes nad suurtest summadest ilma. Suur osa nimetatud poksijatest on Kingi aastate jooksul selle eest ka kohtusse kaevanud, kuid „libe kala“ Don King on ikka osanud raha abil kõigist jamadest välja ujuda.

„Sa sõlmid lepingu ja toimid vastavalt sellele. Sa ei saa kunagi seda, mida oled väärt. Sa saad täpselt nii palju, kui oled võimeline läbirääkimiste käigus välja kauplema. Sul on õigus öelda jah või ei,“ on King öelnud kuldsed mõtted.

Poksijad on samas ihanud alati saada Don Kingi klientideks. Tema korraldatud võistlustel olid honorarid kõige kõrgemad. „Teised mänedžerid pakuvad 3, King 10 miljonit,“ on Larry Holmes selgitanud. „Hiljem ta küll varastab sinult poole rahast, kuid sa oled ikkagi võidus.“

Niigi rikkuses suplevaid kuulsusi pettes pistis King taskusse suuri summasid. Näiteks teenis Mike Tyson ühe 40-sekundilise matši eest 28 miljonit dollarit. Oma parimal hooajal lõi ta kokku 140 miljonit. Suur oli aga vägistamise eest vanglasse sattunud maailmameistri hämmastus, kui selgus, et pangakontol haigutab tühjus. Don King oli osavalt kasutanud lünki lepingus ja näpanud kogu raha.

Kurb on see, et Don Kingi poolt populaarseks muudetud poks on viimasel ajal kaotanud oma sära. Ja selle põhjuseks on poksiringkondade omavaheline kiskumine ning hajutatus. Hetkel selgitatakse profipoksi maailmameister WBA, WBO, WBC ja IBF versioonis. Seda on ilmselgelt liiga palju. Don Kingi sõnul tooks aga üksainus maailmameister profipoksi tagasi selle võlu, mis on vahepeal kaduma läinud.

Don King on aastaid kritiseerinud USA riiklikku süsteemi ja elukorraldust. Majanduslik ebavõrdsus, tööpuudus, musta nahavärviga inimeste õiguste allasurumine, USA maine langus maailmas – need on teemad, milles ta on sõna võtnud. USA peavoolumeedia halvustab teda seetõttu igal võimalusel, sest ta on tuntud oma julgete väljaütlemistega USA võimurite aadressil.

Täpselt samuti nagu vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump, kellega Don King on pikki aastaid olnud hea sõber. Mõlemad mehed on omal alal väga edukad ja suurte isiksustena tunnevad teineteise poole tõmmet. Mõlemad on konfliktis USA-d valitseva establishment’iga. Mõlemal on samas väga suur rahva toetus.

Esialgu soovis Trump, et Don King esineks tänavu juulis Vabariikliku Partei konvendil Clevelandis. Kuid teatud vabariiklike ringkondade vastuseisu tõttu sellest plaanist loobuti. Ometi võttis King konvendist osa külalisena. Kohapeal meediale antud intervjuus ütles ta: “Nad on hirmul, sest pole võimelised Donald Trumpi kontrollima.“

„Ma toetan Trumpi, sest toetan ameeriklasi, kellest väga paljud eelistavad teda,“ ütles King. Ta väljendas muret, et presidendiks kandideerimisega on Trump seadnud ohtu nii enda kui ka oma pere julgeoleku. Kuid praegune süsteem tuleb murda ja Ameerika uueks luua, ning koos Trumpiga on ameeriklastel see võimalik, lubas King.

Helgest lapsepõlvest ilma jäänuna hellitab Don King igati oma kahte poega, tütart ja viit lapselast. 2010. aastal jäi ta leseks, kaotades abikaasa Henrietta.

