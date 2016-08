Tagasivaade valimiskampaaniale

AIVO OINA, 31. August 2016

Keskerakond valis oma kandidaadi ja Mailis Reps hakkas tasakaalukalt oma programmi selgitamas käima.

Edgar Savisaar ütles: „Mina tõesti usun, et Mailis Repsist saab järgmine Eesti Vabariigi president. Mitte sellepärast, et ta on noor ja naine. Selline hoiak oleks selge šovinism, nagu oleks inimese sugu või vanus mingi puue, mille eest peab andma eelise.

Mailis võidab mitte seepärast, et on naine, vaid ta on kõige parem kandidaat. Ja kõige parem kandidaat on ta seepärast, et ta on Keskerakonna kandidaat ja esindab Keskerakonna tsentristlikku maailmavaadet.“

Keskerakond on aastakümnete jooksul väljendanud selget muret maarahva pärast. Selle hoolivusmõtte on võtnud osaliselt üle ka Mart Helme. Tema erakonna populaarsus kasvas seepeale märgatavalt. Nüüd, pärast väikest hingetõmmet on Mart Helme suvine „kahekõne“ asendunud „kolmikkõneks“, kus ka rahvas saab rohkem kaasa rääkida, sest nagu üks väärikas EKRE liikmest emeriitprofessor mainis, peaks olema mitte ainult tark ettekanne, vaid ikkagi diskussioon rahvaga. Palju aitas kaasa ka Helme raamatu esitlus, mis maarahva poolt huviga vastu võeti. Tänavale tuldi jällegi Toompeal, protestidega Merkeli rumaluste vastu.

Aga samas on EKRE oma kampaaniatega mitmeid vigu teinud. Kohalike valimiste aegu ütles Mart Helme telesaates, et „linnavalitsusse tulev vene mammi võtku asjaajamiseks tõlk kaasa“. Arvan, et Venemaal töötanud ja ennast suursaadikuks nimetav härra peaks niipalju vene keelt oskama, et vanurit mitte mõnitada. Lisaks kõigele solvas ta siinseid vene valijaid. Valijaid, kellest enamik maksab Eesti riigile makse. Mees ise kahjustas oma renomeed. Parteist rääkimata.

Teine lubamatu apsakas oli endise KGB kaastöölise ülesseadmine saadikukandidaadiks Tartus kohalikel valimistel. Tähendab, kodutöö jäi erakonnas tegemata. Hiljem, kui ajalehed kisa tõstsid, võeti oma rahva vastu eksinud eestlane nimekirjast maha.

Targemad poldud ka Riigikogu valimistel. Omades EKRE oma raadiojaama, ei osatud selle potentsiaali ära kasutada. Samal ajal vähese kuulajaskonnaga Vabaerakonna Tapurla raadio oli palju edukam. Küllap ka seetõttu on EKRE fraktsioon Riigikogus üsna väike.

Tallinna Televisiooni usaldust ära kasutades laskis noor Helme käibele fraasi „Kui on must, näita ust!“. Mõte poleks paha, kui oleks tegu kasimatu inimesega. Siin aga oli ilmselt teine arusaam, sest kontrollimatu migratsiooni vastu on EKRE jõuliselt astunud, ja seda on hakanud nüüd ka valitsuserakonnad vaikselt toetama. Selle eest väärib EKRE muidugi kiitust.

Kurvad juhtumid Pariisis ja Nice’is andsid EKRE veskile vett hulgaliselt juurde. See oli ka nende trump jätkunud jõulises presidendikampaanias, kus on mingit edu loota vaid valijameeste kogus.

Aga … selles kogus on tugev vastane just Keskerakonna kandidaat.

Veel kord Edgar Savisaar: „Mina näen, et Mailisel on väga reaalne võiduvõimalus valijameeste kogus. Mõtlen seda surmtõsiselt. Eesti tipp-poliitikute seas ei ole mitte kedagi, kes nähtavalt ja selgelt kaitseks omavalitsuste huve haldusreformis. Mitte kedagi. Valitseb justkui konsensus, et ajalooliste omavalitsuste kaotamine on väga hea mõte ja tuleb kasvõi toore jõuga ära teha. Keskerakond peaks rõõmust plaksutama – see nõrgestab oluliselt kohalike valimisliitude positsioone ja tugevdab erakondade omi.“

Vaikus on läbi. Mailise kampaania läks täie ette, sest koosolekutel ja debattidel sai selgitada Keskerakonna kui suurima partei põhiväärtusi. Seda kõigile, ka meie vastastele.

Kuigi ma veel ei tea Riigikogu valimisvoorude tulemusi, läheb sõnaõigus tõenäoliselt valijameeste kogu kätte.

AIVO OINA, Keskerakonna liige







