Mailis Repsi eesmärk pole saada Keskerakonna esimeheks

KE, Kn, 31. August 2016

Repsi sõnul oli tegemist järjekordse võttega püüda lõhkuda Keskerakonna ühtsust enne presidendivalimisi ja seeläbi tema võimalusi halvendada.

„Presidendikampaania on mind viinud sadade valijameesteni, kel pole pistmist Keskerakonna sees toimuvaga. Tegemist on tõsise tööga ning omavalitsuste tagasiside annab mulle alust arvata, et mul on valimiskogus tugev toetus. Päevalehes avaldatud uudis püüab lihtsalt vett segada. Kinnitan, et ma ei soovi saada erakonna esimeheks, vaid teen tööd Eesti presidendiks saamise nimel,“ rääkis Reps. Ta lisas, et oli ootuspärane – enne esimest valimisvooru hakatakse meedias avaldama negatiivseid uudiseid Keskerakonna kohta.

„Olen tänulik Edgar Savisaarele ja kogu Keskerakonnale, et mind on viimastel kuudel jõuliselt toetatud. Savisaare nimega mängimine ja intriigide ülespuhumine näitab, et tal on endiselt Eesti poliitikas suur mõju. Olen rõõmus, et ta on otsustanud mind toetada. Seeläbi on ka meie oponentidele lõpuks kohale jõudnud, et minu kandidatuur on tõsine,“ selgitas Reps.

Päevalehes ilmunud Urmas Jaaganti lugu „Presidendiks pürgiv Mailis Reps sihib Keskerakonna esimehe tooli“ oli selgelt sotside poole tugevalt kaldu ajalehes ilmunud intriigi ülespuhumine, mis näitas vaid konkurentide eesmärki hõrendada Keski ridu. KE, Kn







Viimati muudetud: 08/31/16

Jaga

|