Mailis kogu aeg esimene!

KE, Kn, 31. August 2016

Riigikogu Keskfraktsiooni esimees Kadri Simson esitas esimesena Vabariigi Valimiskomisjonile 27 Keskerakonna fraktsiooni liikme allkirjaga esildise, millega seati presidendivalimistel esimeses Riigikogu voorus esimese ametliku kandidaadina üles Mailis Reps.

Simson tunnustas kolleegi, öeldes, et Mailise töö, kus ta on külastanud enam kui 150 omavalitsust ning kohtunud üle 200 omavalitsusjuhiga, näitab, et tegemist on kandidaadiga, kes on kõige paremini kursis Eestimaa inimeste oludega. Simsoni kinnitusel on Reps tugevaim kandidaat, mida näitab ka otsus ta ühiselt presidendikandidaadina üles seada.

Simsoni sõnul peab tulevane Eesti president tegelema ennekõike sisepoliitiliste küsimustega, ning seda on Reps lubanud ka teha.

Mailis Reps sai juunikuus esimesena toetusallkirjad kokku.

Paari kuu tagust presidendikampaania algust silmas pidades meenub, et ka siis oli Riigikogu Keskfraktsiooni esimees Simson see, kes 20. juunil teatas, et Repsil on esimese presidendikandidaadina koos vajalikud allkirjad Riigikogus ülesseadmiseks. Mõnigi parlamendierakond oli viimse hetkeni mures, teadmata, kes tema õige presidendikandidaat üldse on.

Keskerakonna volikogu valis 11. juunil 90 poolthäälega presidendikandidaadiks Mailis Repsi, teine kandidaat Edgar Savisaar kogus 78 häält. Kuid erakonna esimees asus aktiivselt ja eeskujuväärivalt kohe toetama oma võitnud erakonnakaaslast, nimetades teda kampaania jooksul korduvalt parimaks kandidaadiks ainuüksi põhjusel, et ta on Keskerakonna kandidaat. Mailise hääl kõlas suve jooksul kampaanias tublisti.

Suurima opositsioonierakonna kandidaat on pidevalt püsinud pildis ja reitingutes. KE, Kn

Viimati muudetud: 08/31/2016

Jaga

|