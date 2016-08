Jõks: Arvan, et teen selle ära! Helme: Ma teen selle ära!

HEIMAR LENK, 31. August 2016

„Me arutasime neid asju, aga siin on teatud määramatuse element. Teame enam-vähem kindlalt, kes on kandidaatidest esimeses voorus üleval, aga me ei tea, kes on teises voorus," ütles Helme. Ta rõhutas, et laiemas poliitilises mõttes on tema ja EKRE seisukoht sama selge kui Keskerakonna oma: „Me ei toeta võimuvertikaali ulatumist Kadriorust kuni kohalike omavalitsusteni. Me ei arva, et Reformierakond peab monopoliseerima võimu kogu riigis. Ja seetõttu me Reformierakonna kandidaati tõenäoliselt ei toeta.“

Seega osalevad EKRE ja Keskerakond valimistel üsna sarnastest seisukohtadest lähtudes. Helme lahkus kohtumiselt heatujulisena ja nimetas meeleolu sõbralikuks.

Kas Jõks toetab kallutatud kohtusüsteemi?

Jõks ütles Laulasmaa-kohtumise järel, et midagi konkreetset kokku ei lepitud.

„See oli vestlus, mille eesmärk oli välja selgitada minu kui presidendikandidaadi vaated Eesti erinevatele küsimustele,“ ütles Jõks Delfi reporterile. Ta ei kinnitanud, et oma kohalesõiduga ta püüdis saada keskerakondlastest riigikogulaste hääli. „Vähemalt minu esinemise järel nad plaksutasid, mitte ei vilistanud,“ ütles Jõks rahulolevalt.

Nii mõnegi kohtumisel viibinud keskerakondlase arvates jättis Jõks oma esinemisega oodatust parema mulje. Samas osa fraktsiooniliikmeid rõhutas Jõksi väidetavat rolli kallutatud kohtusüsteemi suunamisel ja Edgar Savisaare protsessi korraldamisel. Kohtupidamise kallutamist riigivõimu poolt Jõks ei tunnistanud. Presidendivalimiste teises voorus jätkamist kandidaat Jõks ei kinnitanud.

Keskerakonna esimees Edgar Savisaar ütles, et presidendikandidaadid jätsid talle sel kohtumisel huvitava mulje. Siiski arvas ta, et parima mulje jättis talle Mailis Reps.

Reps tegi Päevalehele vastulause

Tööseminari teisele päevale jättis oma pitseri eelmisel õhtul toimunud kandidaatide väitlus Kanal 2 eetris. Reede hommikul Eesti Päevalehes ilmunud tendentslik artikkel „Presidendiks pürgiv Mailis Reps sihib Keskerakonna esimehe tooli“ tekitas fraktsiooniliikmetes samuti küsimusi.

EPL nimelt väitis, et peagi koguneval Keskerakonna volikogul püütakse selle juhtkond maha hääletada ja sama teha ka järgmisel kongressil esimees Savisaarega. Osa fraktsiooniliikmeist ei pidanud võimalikuks sellises muutunud olukorras Repsi edasi toetada.

Ühiselt jõuti siiski lahenduseni, et Reps teeb avaliku vastulause, mis temalt ka tuli ning ilmus meedias pealkirjaga „Minu eesmärk on saada presidendiks, mitte Keskerakonna esimeheks“.

Eelmisel õhtul Kanal2 saates vastas Reps küsimusele "Kas Savisaare aeg poliitikas on läbi?": "Jah!" Hiljem ta oma arvamust pehmendas.

Ka seda juhtumit arutas fraktsioon põhjalikult. Ütles ju samas saates hoopis Siim Kallas, et tema näeb Savisaarele veel pikka karjääri.

Tekst ja foto: HEIMAR LENK, valijamees

[pildiallkiri:] KESK VAEB JÕKSI: Vasakult Kadri Simson, Allar Jõks, Edgar Savisaar, Oudekki Loone, Mailis Reps.

