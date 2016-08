43% Tallinna valijaist hääletaks Keskerakonna poolt

31. August 2016

Enim Keskerakonna toetajaid elab Lasnamäel (56%) ja Põhja-Tallinnas (55%). Vähem on Keskerakonna toetajaid Nõmmel (18%) ja Pirital (21%).

Reformierakonda toetab 12% tallinlastest. Suurim (19%) on pealinnas teisel kohal oleva erakonna toetus Pirital ja väikseim (8%) Lasnamäel.

Kolmandad on sotsiaaldemokraadid keskmiselt 9% valijate toetusega, nende toetajaid on enam Nõmmel ja Mustamäel (12%) ning vähem Lasnamäel (6%).

5% tallinlaste usalduse on pälvinud EKRE, kes on eriti populaarne Pirital (14%), kuid Haaberstis ja Mustamäel on toetajaid vaid 2%.

Samuti 5% toetust on Vabaerakonnal, kel on suurem mõju Kristiines ja Nõmmel (10%).

IRLi kandidaadile annaks hääle keskmiselt 4% tallinlastest, suurim (10%) on erakonna toetus Kesklinnas ja Nõmmel. Samas on IRL-i toetus Mustamäel ja Põhja-Tallinnas nullilähedane.

