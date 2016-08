Tallinnal läheb väga hästi

TAAVI AAS, 31. August 2016

Sellesarnane uuring viidi viimati läbi 2010. aastal. Sellest ajast alates on linlaste rahulolu nii linnavolikogu ja linnavalitsuse kui ka linnaosavalitsuste tööga suuresti kasvanud.

Linnavolikogu tööd hindab väga heaks või pigem heaks 65% tallinlastest, mida on varasemast 8% rohkem. Linnavalitsuse tööd hindab väga heaks või pigem heaks 64% vastanutest, mida on 9% rohkem kui 2010. aastal.

Linnaosavalitsuste tööd hindab väga heaks või pigem heaks 74% vastanutest, mis on 10% rohkem kui varem.

Need arvud tunnistavad kõnekalt, et oleme pealinna juhtimisel töötanud õiges suunas.

Tallinna pideva kasvu ning linna juhtimissüsteemi laienemise tõttu oleme rohkem tähelepanu pööranud sellele, et linna institutsioonid elanikele liiga kaugeks ei muutuks. Just linnaosavalitsustel on siin tähtis roll, sest nemad on esmatasandi nõu- ja abiandjad. Töö selles valdkonnas on tõesti sujunud, kuna tallinlased andsid linnaosavalitsustele väga häid hinnanguid. Kõige enam teeb heameelt asjaolu, et koguni 80% nooremast vanuserühmast (16–24aastased) kinnitasid linnaosavalitsuste head tööd.

Poliitika ja omavalitsuse juhtimine pole juba pikka aega selline töö, mida tähtsad ninad kabinetivaikuses omaette teevad. Inimesed on muutunud üha aktiivsemaks ning tahavad oma kodukoha arengus kaasa rääkida, mistõttu tuleb omavalitsusjuhtidel sellega kindlasti arvestada.

Kuid loomulikult ei näita juhtimise efektiivsust vaid ideede ning murede ärakuulamine. Linn peab tagama, et kõik see, millega oleme igapäevaselt harjunud, toimiks tõrgeteta. Lasteaiakohtadest kuni tänavaaukude parandamiseni ja ühistranspordini peab kõik tehtud saama.

Eesti pealinn kasvab jõudsalt ega saa kunagi valmis. Linlaste positiivne suhtumine ja tunnustus keskerakondliku linnavalitsuse tehtule annab jõudu ja energiat üha järgmiste projektide kallale asumiseks. Mäletate veel, kuidas kritiseeriti tasuta ühistranspordi ideed? Täna ei kujuta pealinna keegi ette ilma selleta. Samasuguste ambitsioonikate ning tallinlaste elu paremaks muutvate asjadega tegeleme ka edaspidi. 2013. aastal uuris iga linnaosa, mis on just sealtkandi elanike jaoks need ideed, mille teostamist soovitakse. Nii kogutud Tallinna positiivne programm on enamasti juba täidetud ning hakkame ette valmistama järgmist. Ikka koos tallinlastega, sest ühiselt tulevad head mõtted.

Valijad on Keskerakonnale usaldanud Tallinna linnavolikogus absoluutse enamuse juba neli valimisperioodi järjest – alates 2003. aastast. Nagu eelpooltsiteeritud tagasisidest välja lugeda võib, oleme usaldust õigustanud. Veidi rohkem kui aasta enne kohalikke valimisi seisab Keskerakond Tallinnas väga tugeval positsioonil. Me ei muutu sellest teadmisest mugavaks ega jäta midagi pooleli. Vastupidi, pingutame rohkem. Ikka selleks, et Tallinn oleks hea Tallinn. Meile kõigile.

KESKMÕTE: Inimesed on muutunud üha aktiivsemaks ning tahavad oma kodukoha arengus kaasa rääkida, mistõttu tuleb juhtidel sellega kindlasti arvestada.

TAAVI AAS, Tallinna abilinnapea

Viimati muudetud: 08/31/16

Jaga

|