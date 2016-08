Siret Kotka: Põllumeestele raha ei jagu, kuid ministrile uue auto liisimiseks ning kabineti remontimiseks leitakse raha küll

24. August 2016

„Küsimus on väga selgelt meie valitsuse ja maaeluministri prioriteetides. Minu hinnangul on imelik kurta, kuidas ministeeriumil ei ole oma valdkonna toetuseks võimalik lisaraha kuskilt leida, kuid kui on tarvis liisida ministrile uus, enam kui 50 000 eurot maksev ametiauto, siis justkui piirangud puuduvad. Omajagu vahendeid kulub ka kabineti remondile. Tegemist on selge priiskamisega, eriti kui võrrelda seda kitsikusega, kuhu valitsus on jätnud meie põllumajandustootjad,“ rääkis Siret Kotka.

Maaeluministri uue sõiduauto liisingulepingu täpseks maksumuseks on 51 185,15 eurot. Lisaks kolossaalsele hinnale huvitab Kotkat veel ka küsimus, mille alusel kehtestatakse ministritele soetatavate autode tehnilised nõuded. „Mind tõesti huvitab, miks peaks maaeluministri uus auto olema vähemalt 2,5-liitrise mootoriga ning võimsusega 150 kW? Ka teatud lisavarustuse nõuded ei tundu olevat tingitud turvalisusenõuetest. Ma saan aru, et mugavus maksab, kuid selline priiskamine tundub paraja põllumeeste mõnitamisena.“

„Nii piima- kui ka sealihasektor vaevleb täna viimaste kümnendite tõsiseimas kriisis. Venemaa sanktsioonid on tegelikult vajutanud pitseri kogu meie põllumajandusele. Samal ajal ei suuda me aga oma põllumehi piisavate üleminekutoetustega abistada. Soovin, et valitsusjuht ja maaeluminister selgitaksid põllumajandustootjatele, miks ei laiene kokkuhoiutingimused neile, vaid ainult põllumeestele“ lõpetas Siret Kotka.

