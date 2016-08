Erakoolidest

FELIKS SAAREVET, 24. August 2016

Erakoolide õppemaksuks on juba esimeses klassis 80 euri kuus ja hiljem see summa kahekordistub. Seega saavad seal õppida ainult rikkurite lapsed. Kas erakoolide õppetöö kvaliteet on oluliselt parem kui riigikoolides, on küsitav. Pealegi võidakse seal õpetada ideoloogiliselt vääralt.

Erakoolides õppivate laste vanemad loodavad, et nende võsukeste koolitutvused kindlustavad neile edaspidi paremad töökohad. Seega midagi üldhariduskoolide korporatsiooni taolist.

Igatahes on erakoolid 100% eraettevõtted ja nende rahastamist riigi poolt ei saa kuidagi pidada seaduslikuks. Seda enam, et neid rahastatakse teiste koolide arvelt, ja riigikoolides käib aeg-ajalt vanematelt mitmesugusteks otstarveteks raha kogumine mitte eriti vabatahtlikult.

Kui Brüsseli võimurid keelasid riigil abistada peaaegu 100-protsendiliselt riigile kuuluvat Estonian Airi, siis pole analoogia järgi mõeldav, et lubataks rahastada 100% eraettevõtteid – erakoole.

Kui restoranipidaja söödab oma kliente kunstväetisevaba mahetoiduga ja teeb selleks elanikkonna paremaks toitlustamiseks lisakulutusi, siis talle ei kompenseeri seda keegi. Miks siis erakoolid saavad riigilt ja omavalitsustelt raha?

Siin on ilmselt tegemist Eesti Vabariigi PS § 12 („Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida…“) jõhkra rikkumisega. On arusaamatu, miks meie õiguskantsler sellest rahulikult mööda vaatab.

FELIKS SAAREVET, Tallinn

