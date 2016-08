Eesti Loto varastavat rahvalt raha

ANTI RONK, 24. August 2016

Maksuametil on olemas iga makse tasuva inimese konto, kuhu üleliigne maksusumma kevadel tagasi kanda. Selle konto kontrollimine on igal kevadel sama populaarne nagu "Teeme ära!“-kampaania, et tagastatud summad kiiresti omanikuni jõuaksid.

Ma ei saa üldse aru, miks peab inimene tulema-minema Tallinnasse Eesti Loto peakorterisse oma võitu vormistama. Ta on seda piletit ostes juba esitanud oma isikukoodiga dokumendi. Milleks on vaja seda võidu kättesaamisel uuesti teha?

Ja nüüd ei ole riigil võimalik neid kahte asja kokku viia? Riik näitab sellega veelkord oma suutmatust. Ja Eesti Lotol ei jäägi muud üle, kui raha "oma taskusse panna" ja kuulutada, et nädala pärast on võidusumma veelgi suurem.

Kahtlustan, et tegemist on riigipoolse pahatahtlikkusega ja ametite laiskusega. Väikesed võidud – näiteks nelja keskmise palga ulatuses – tuleks e-riigile kohaselt võitja kontole automaatselt üle kanda. Ilma täiendava vormistamisega, sest isik on juba pileti ostmise ajal tuvastatud.

Kas me sellist e-riiki tahtsimegi?

