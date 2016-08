Meie maast

Keel ongi rahvusriigi tunnus ja kestvuse nurgakivi. See, et anda kodakondsus neile, kes ei oska eesti keelt, näitab, kui ükskõikselt suhtutakse oma isamaasse. Rahvusriigi püsima jäämise kindlustavad ainult sellised võimu esindajad, kes austavad oma maad ja rahvast, austavad seda keelt ja kultuuri. Need, kes on valmis mõne hõbeseekli eest oma maa maha müüma, on ohuks oma isamaale. Näiteks need, kes tahavad rajada Euroliidu tarbeks Rail Balticut või Toolse kaevandusi. Sellistel inimestel ei ole sooja ega külma eestlaste maast.

Maa on see, mis meid toidab. Maa on see, mis meid katab ja annab varju...

Üks kommentaare intervjuule „Rein Järlik: Eesti riik saab olla ainult siis, kui siin väikesel maal oleme enamuses meie, eestlased!“ (Kn 17.8.2016)







