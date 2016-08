Presidendivalimiste uued keerdkäigud

KN, 24. August 2016

Üle kogu Eesti saabusid inimeste postkastidesse voldikud, mis kutsuvad üles andma oma hääl Allar Jõksi toetuseks. Vaatamata sellele, et presidenti rahvas Eestis (veel) valida ei saa. Voldikus kiidab Isamaa ja Res Publica Liidu esimees Margus Tsahkna, kuidas Jõks on parim presidendikandidaat, kes on tõestanud, et ta on iseseisev, õiglane ja aus. Küsimusele Jõksi parteidest sõltumatuse kohta vastas IRL-i peasekretär Kert Karus, et voldikutega soovib IRL näidata oma toetust Allar Jõksile ning juhtida tähelepanu ühistele väärtustele.

Põhja-Tallinna linnaosavanem ja Keskerakonna valimiskampaaniate üks korraldajaid Raimond Kaljulaid kritiseeris Jõksi seepeale väga teravalt. “Nüüd on viimane aeg lõpetada jutud sellest, kuidas Allar Jõks on erakondadeülene kandidaat, esindab parteidevälist arvamust ja nii edasi,” ütles Kaljulaid. “Jõksi presidendiks kandideerimise tahtmisel oli algusest peale IRL-i kuvand juures, ning nüüd on sellele kinnitus ka nende jaoks, kes seda varem ei uskunud. Kahjuks on selge ka see, et Jõksi kampaania on algusest peale olnud petukaup, kus avalikkusega trikitatakse ja püütakse lihtsalt sõltumatuse-jutuga kuidagi teistest eristuda.”

Esmaspäeva õhtupoolikul teatasid sotsiaaldemokraadid, et on valmis minema Reformierakonnaga presidendivalimiste küsimuses kokkuleppele: kui oravad toetavad Nestorit esimeses voorus, annavad sotsid oma hääled teises voorus Kallase toetuseks. Et aga hääli jääb siiski puudu, lahvatasid kohe kuulujutud teemal: mida Keskerakonnale pakutakse vajalike häälte eest? Keskerakonna esimees Edgar Savisaar ütles Rahvusringhäälingu uudistele, et sotside ja Reformierakonna kokkulepe presidendivalimistel on märgiks valitsusliidu nõrkusest. “See on üsna irooniline olukord ja näitab valitsuskoalitsiooni kehva seisu. Piinlik lugu, ja miks me peaks neile selle presidendivalimise nii lihtsaks tegema. Tegelikult on nende eesmärgiks lihtsalt see, et Nestori kandidatuuri saaks üldse üles panna. Meie kandidaat on Mailis Reps, ja on loogiline, et me selle juurde ka jääme. Ma ei arva, et otsustame kellegi teise kasuks. Kui valitsuskoalitsioon soovib tõepoolest Riigikogus presidendi ära valida, siis on neil võimalus hääletada Mailis Repsi poolt,” rõhutas Savisaar.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson ütles, et 27 Keskerakonna saadiku allkirjad ja esildis Mailis Repsi ülesseadmiseks presidendivalimiste esimeseks vooruks Riigikogus esitatakse valimiskomisjonile neljapäeval. "Seame Repsi üles nii presidendivalimiste esimeses voorus 29. augustil kui ka teises ja kolmandas voorus 30. augustil. Mina tegelen ka jätkuvalt Riigikogus Repsile laiema toetuse otsimisega. Kui Riigikogus presidenti ära ei valita, võivad valimiskogus jääda lõpuks kahekesi kandideerima Mailis Reps ja Allar Jõks. Siis tuleb juba Reformierakonnal otsustada, kumba nemad toetavad,” ütles Simson ERR-ile.

Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel valminud uuring erakondade populaarsusest näitas, et suve jooksul pole parteide seis praktiliselt muutunud – Keskerakond juhib (24%) Reformierakonna ees (20%). Keskerakonna peasekretär Oudekki Loone leidis, et uuring peegeldas, kuidas presidendivalimised ei kõneta rahvast piisavalt. “See, et erakondade toetus on püsinud muutumatuna suve jooksul, näitab presidendivalimiste põhiprobleemi — rahvas ei tunne end kaasatuna ning tajub, kuidas presidendivalimised on kusagil kaugel ning asju otsustab keegi teine. Kui presidenti saaks valida rahvas, oleks olukord hoopis erinev, ja see peegelduks ka erakondade toetusnumbrites.”

