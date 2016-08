Karilaid ja Põlluaas nõuavad uute parvlaevadega seotud korruptsiooni uurimise jätkamist

24. August 2016

Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaidi sõnul on hämmastav, kui kergekäeliselt suhtutakse korruptsioonijuhtumisse, millega võib olla seotud ka 4 miljoni euro meelehea küsimine võimuerakonna poliitikute poolt. „Kui võimuliitu kuuluv sotsiaaldemokraatide esindaja tegi prokuratuurile avalduse 2800 euro väärkasutamises Alar Nääme poolt ning tulemuseks on pikk kohtuprotsess, siis parvlaevahanke-juhtumis keeldub Riigiprokuratuur avaldusse isegi süvenemast, kuigi üle 100 miljoni euroses parvlaevahankes on selged kuriteotunnused ning miljonitesse ulatuva meelehea küsimine on halduskohtus saanud lisaks tõendusmaterjali.”

“Igapäevased praamijärjekorrad ja drastiliselt langenud teenuse kvaliteet on otseselt seotud keskvõimu korruptsioonilembusega ja valitsusliidu ebapädeva juhtimisega,” rõhutas Karilaid. „Igal juhul on tänaseks selge, et kui parvlaevahanke ettevalmistusega oleks hakatud tegelema kohe pärast 2011. aasta Riigikogu valimisi ning võimupoliitikutega seotud altkäemaksuafäärid oleks välistatud, siis sellist segadust ja piinlikku olukorda me täna ei näeks.“

“Poliitilise vastutuse mittevõtmine tänase võimuliidu poolt viib meid poliitilises kultuuris 20 aasta tagusesse aega, ning sellele tuleb piir panna,” ütles Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid.

Viimati muudetud: 08/24/16

Jaga

|