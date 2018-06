14-aastane Vlas vajab toetust silmanärvioperatsiooniks

06. juuni 2018

MTÜ Naerata Ometi juhatuse liikme Heiki Lutschani sõnul pöördus heategevusorganisatsiooni poole pere, kes palus abi 14-aastase poja silmaoperatsiooni toetuseks. „Vlasi silmanärv sai vigastada juba sünnituse käigus, kuid ravi Eestis ei ole tulemusi andnud ning aastate jooksul on probleem süvenenud,“ rääkis Lutschan. Tänaseks on poisi nägemine veelgi halvenenud ning silmalihaste kärbumise tõttu on probleem kandunud üle ka teisele silmale.