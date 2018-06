Lastekaitsepäeval Tartus

AHTO LAUR, 06. juuni 2018

Nii leidsidki Tartu keskerakondlased koos lasteaiaperega, et koduse lasteaia ja uhke industriaalmaastiku vahele on hädasti vaja istutada hekk! Idee teokstegemine langes sümboolsele päevale – 1. juunile. Teadagi – see on ju lastekaitsepäev.

Ahto Laur,

Tartu Annelinna Seltsi juhatuse liige

Foto 1 – Mälestuseks tehti ühine „perekonnapilt“. Talguliste selja tagant paistab ka suur ehitustander. Talguliste pildilt võite leida teiste seas Tartu Linnavolikogu esimehe Aadu Musta, Keskerakonna fraktsiooni juhi Volli Šokmani, Tartu abilinnapea Monica Ranna, lasteaia juhataja Inna Usmanova. Monica käe varjust paistab veel piirkonna aseesimees Triin Lukk ja Volli kõrvalt tagumisest reast tervitab linnavolinik Irina Panova. Pildile söandasid tulla ka talgutel kaasa löönud kokatädi ja mitmed lapsevanemad.

Foto 2 – Heki istutamisel on tööhoos Triin Lukk, Aadu Must, Monica Rand, Volli Šokman ja Irina Panova.

Foto 3 – Ega vastsest hekist kastmata asja saa!

