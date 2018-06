Jõhvi rahvakohtumisel vaadati selgelt tulevikku

06. juuni 2018

„Töörühmas vaieldi ja arutleti. Igati haritud ja arukas laudkond oli,“ iseloomustas Sults tehtut. Tema sõnul jäi arutelude tulemusena sõelale vajadus taaskehtestada lastetusmaks – meestel alates 18. ja naistele 21. eluaastast.

„Erandid muidugi on olemas,“ selgitas Sults. „Kuid mis põhiline, kui oled otsustanud karjäärinaiseks või -meheks hakata, siis tuleb selle eest ka lõivu, riigilõivu maksta.“

Sults ütles, et Jõhvi inimestel oli valuküsimuseks lasteaedade kohamaks. „Riik ja kohalik omavalitsus ei saa omavahel ülesandeid jagatud,“ nentis riigikogulane. „Koolides on tasuta toit, aga lasteaedades ei ole. Koolides on õpilaste riiklik „pearaha“, lasteaedades ei ole. Koolides on riiklik õppekava; ka lasteaedades on õppekava, kuid need ei moodusta ühtset jätkusuutlikku tervikut.“

Sultsi sõnul leidsid Jõhvi rahvakohtumisel osalejad, et tasuta kõrgharidusele ja kutseõppele peaks järgnema n-ö suunamisaeg: 3–5 aastat töötamist õpitud erialal Eestis. Samuti pidasid nad oluliseks, et pensionistaaži lahutamatuks osaks oleks üleskasvatatud laste arv.

„Rahvakohtumised annavad hea ülevaate Eestimaa inimeste mõtetest ja tulevikunägemustest,“ tõdes Riigikogu liige. „Meie asi on neid kuulda võtta ja arvestada.“

