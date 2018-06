06. juuni 2018

22 (1103)



Väljaandja:

MTÜ Vaba Ajakirjandus



Kesknädal jätab endale õiguse

kommentaare tsenseerida Juhtkiri Poliitika Majandus Nädala nupud Ajalugu Maailm Kultuur Lugejakirjad Varia Autorollo

Kontakt Tellimine Loe mujalt Avaleht Sisukord Kõik artiklid Otsing Arhiiv



Poliitikajutud jõudsid Kuningamäe kardirajale JAAN LUKAS, 06. juuni 2018



Keskerakonna korraldatud sarjas „101 rahvakohtumist“ toimuvatel aruteludel osalejail on võimalik tutvuda ka erinevate kultuuriasutustega ning spordi- ja turismiobjektidega. Põltsamaal toimus 29. mail ühiskonnaelu- teemaline arutelu Kuningamäe kardiraja konverentsikeskuses.

JAAN LUKAS, 06. juuni 2018 Mõttevahetusse asunud moderaator - Põltsamaa vallavolikogu esimees ja Põltsamaa Ettevõtjate Liidu president Andres Vään – soovis, et mõttevahetus kulgeks võimalikult kordumatult. Seepärast polnud ta teadlikult lugenud artikleid varasematest samalaadsetest kohtumistest. „Mõttevahetused aitavad välja selgitada pidurid, mis on takistuseks ühe või teise eluala edukäigule,“ tõdes Vään. „Nende kohtumiste mõte on kuulata häid ja julgeid ideid erinevatest paikadest. Oleme huvitatud tagasisidest Riigikogu ja valitsuse tegevusele, ka kriitikast. Kui oleme midagi teinud mitte kõige paremal viisil, oleme valmis tunnistama oma vigu ja tehtud otsuseid töö käigus muutma. Praegu oleme olukorras, kus tuleb mõelda nelja järgmise aasta peale. Tuleval aastal toimuvad ju Riigikogu valimised,“ ütles majandus- ja taristuminister Kadri Simson. Maaeluminister Tarmo Tamm tundis heameelt selle üle, et vaatamata kiirele põllutööde ajale saabus mõttevahetusele mitmeid põllumajandusettevõtjaid. Ta märkis, et poliitikud pole kunagi kõiketeadjad, mistõttu on tarvis kuulata ja arvestada erinevate elualade inimeste mõtteid ja ettepanekuid, mis kindlasti jõuavad ka Keskerakonna valimisprogrammi. Maal vajatakse kiiret internetti „Tarvis on saada söönuks, maksta maksud, muretseda rõivad. Aeg-ajalt sooviks ka kingitusi teha, aga osta neid küll ei jõua. Seni olen lähedastele sokid ja kindad ise kudunud. Kokkuvõttes – äraelamiseks oleks tarvis suuremat pensioni. Väimees on mul juba kümme aastat Soomes ja Soomes töötab ka poeg. Põhjusel, et osa pereliikmeid peab välismaal töötama, kipuvad ka pered lagunema,“ arvas mõttevahetust kuulama tulnud põltsamaalane Aira Sass. Laudkonnas, kus arutelu juhtis mitmetes Eestimaa paikades tuntud arvuti- ja tarkvaravaldkonna ettevõtja Andres Kert, peeti mõttekaks kogu Eesti katmist kiire internetiga, mis kõrvaldaks mitmedki takistused ettevõtlusest. Samuti käidi välja mõte neljarealise maantee ehitamisest Tallinna ja Tartu vahele. Põltsamaa vallavanema Margus Möldri eestvedamisel aru pidanud turismiteemalises laudkonnas tõdeti, et selles valdkonnas võiks märksa vähem bürokraatiat olla. „Eriti kõrgel on latt väikeste ettevõtete jaoks. Vahel on turismiettevõtted kimbatuses ka põhjusel, et ühelt ametkonnalt tuleb üks ja teiselt teistsugune nõue,“ ütles Möldri. „Ka teed peaksid piirkonnas olema sellised, et turistid sooviksid kohale tulla ning räägiksid siinsetest kaasaegsetest infrastruktuuridest oma tuttavatele ja sõpradele,“ lisas ta. Põllumajanduse-alases laudkonnas olid lisaks maaeluminister Tammele vestlusringis Jõgevamaa Põllumeeste Liidu eestvedaja Raul Soodla ja Pajusi põllumajandusettevõtja, Aasta Põllumees 2016 Lembit Paal. „Igas ettevõttes peab olema optimaalne arv inimesi. Kui näiteks kolm või neli töötajat on puudu, võib kergesti tekkida olukord, kus ka ülejäänud kaotavad töö. Eestis on paar lüpsja töölt-eemale-jäämist viinud ka farmi likvideerimiseni. Et Eestis on paljudel aladel tööjõupuudus, tuleb otsida alternatiive. Reguleerimist vajaks töötajate palkamine Ukrainast,“ märkis ajaleheusutluses Paal. Bussid ei peatu Ühistranspordile keskendunud vestlusringi juhtinud Jõgevamaa Ühistranspordikeskuse juhatuse liige Heldur Lääne ütles, et neil algas arutelu Tallinna–Tartu maanteega seonduvast ja jätkus kohe kaugliinide olukorrast. „Olulisemateks valuküsimusteks kerkisid, et Tallinna ja Tartu vahet sõitvad bussid ei sõida sisse Põltsamaale ning väga tagasihoidlik on bussiühendus Puurmaniga. Jõudsime arvamusele, et Tallinna–Tartu maanteel peaks olema bussipeatus ka Puurmani läheduses. Puhu-Ristiga seoses tuleb aga arvestada, et see paik hakkab Põltsamaa linnaga suuresti kokku kasvama,“ märkis Lääne. „Mina käisin välja mõtte, et teatud osa kütuseaktsiisist võiks laekuda omavalitsustele. Praeguses olukorras jätkub mitmes piirkonnas raha vaid kohalike teede hooldamiseks, mitte aga remondiks,“ lausus Jõgeva vallavalitsuse liige Vello Lukk. Kuningamäe kardiraja peremees Peeter Kallasmaa kutsus kõiki suvistele kardivõistlustele. Möödunud aastal toodi kardirajale tramm, milles on kavas avada kohvik ja saaks pakkuda mängimisvõimalusi lastele. Koosolijatele kohvilaua katnud kardiraja perenaine Tähti Kallasmaa aga märkis, et talle meeldib, kui riigi juubelit tähistatakse ka tammede istutamisega. „Tamm on minu lemmikpuu, ja kardisõitude võitjatele valmistan tammepärgi,“ lisas ta. Jaan Lukas



Viimati muudetud: 06.06.2018 Jaga |



Tagasi uudiste nimekirja



Nimi

E-mail



Loe kommentaare (27)