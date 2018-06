Keskerakond hoolib rahvusvähemustest

ABDUL TURAY, 06. juuni 2018

Mind huvitavad teised teemad. Ma olen isa, mul on väike poeg. Mind huvitavad isade ning poiste ja meeste õigused. Ma oponeerin tugevalt praegu tärkava meestevastase hoiaku vastu. Inimesed, kes mind isiklikult tunnevad, mõistavad mind. See öeldud, küsin ma valijatelt: kas teie arvates on Mart Helme poliitilises mõttes kaval?

Võtke arvesse, et valimistulemuse määravad kõhklevate valijate hääled.

Õhutades viha umbes miljardi inimese vastu, jätab Helme endast hullumeelse mulje ja võõrandab neid valijaid, kes kaalusid 2019. aastal EKRE poolt hääletamist.

Teiseks, Eestis pole asjakohane seda öelda. Eestis elavad aafriklased on enamasti üliõpilased. Seega nad ei ole lollid.

Leidub palju mõistlikke inimesi (mina kaasa arvatud), kes on pagulaskvootide ja massiimmigratsiooni vastu. Ma kutsun neid inimesi andma esimest korda elus oma hääle Keskerakonna poolt. Keskerakond on ainus partei, mis hoolib Eesti rahvuslikust identiteedist, ilma et diskrimineeriks juba siin olevaid vähemusi.

Eelmisel kuul toimus juudi kogukonna konverents. Reformierakonnast oli seal üks poliitik; SDE-st, Vabaerakonnast ega IRL-ist polnud seal kedagi. Keskerakonnst oli seal 10 inimest, kaasa

arvatud peaminister. Otse loomulikult ei olnud seal ühtegi ekrelast. Ei tea, mis küll Helme juutidest arvab? Ehk peab ta neid erinevalt mustanahalistest hoopis liiga kavalateks?

Keskerakond on praktiliselt ainus erakond, mis suudab EKRE-le vastu seista. Hääl Reformi poolt on hääl EKRE poolt, hääl SDE poolt tähendab massiimmigratsiooni, ning IRL ja Vabaerakond on lihtsalt liiga nõrgad. Ma väitsin sama kaks aastat tagasi ning siis mind naeruvääristati. Praegu see enam nii naeruväärne ei tundu.

Abdul Turay

Viimati muudetud: 06.06.2018

