Jüri Ratas kutsus erakonda üles valmistuma valimisteks AIVAR JARNE, 06. juuni 2018



Laupäeval, 2. juunil Tallinnas Filmimuuseumis kogunenud Keskerakonna volikogu ees esinenud erakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas (pildil) kutsus erakonnakaaslasi tõsiselt valmistuma parlamendivalimisteks ning seadis erakonna eesmärgiks saada vähemalt 30+ kohta Riigikogus.

Ratas rõhutas oma kõnes, et Keskerakond läheb lähenevaid Riigikogu valimisi võitma. Selleks tuleb erakonna esimehe sõnul aga teha tööd nii oma kuvandi parandamisel kui ka murekohtade lahendamisel. Kõnes märkis Ratas ära ka e-valimiste küsimuse, mille kriitikaga on erakond teeninud palju tähelepanu, kuid ühtlasi ka tagurliku maine. Ta tõi välja, et maailm ja ühiskond arenevad ning sellega koos muutuvad ka inimeste ootused ja harjumused, mistõttu ei peaks Keskerakond e-hääletusele vastu seisma, vaid keskenduma positiivsele. „Peame mõtlema, kuidas muuta see inimestele paremaks ja turvalisemaks ning kahtlejatele usaldusväärsemaks. Teen ettepaneku järgmisel volikogu istungil võtta e-valimiste küsimuses vastu uus ning põhjalikult kaalutletud avaldus,“ sõnas Ratas. Valitsusvastutus Erakonna esimees peatus kõnes ka valitsusvastutusel. Ta ütles, et poolteise aasta jooksul, mil Keskerakond on kandnud valitsusvastutust, on muu hulgas läbi viidud maksuvaba tulu reform, maaelutoetuste tõus ja tervishoiule lisaraha eraldamine. „Oleme toonud viimaste aastate kõige kiirema palgatõusu nii läbi maksuvaba tulu suurendamise kui ka riigieelarveliste otsuste,“ sõnas Ratas, tõstes esile õpetajad, kõrgharidusega kultuuritöötajad, politseinikud, päästjad, sotsiaalvaldkonna töötajad, veterinaarid ning IT-valdkonna spetsialistid. Ratase kinnitusel seisab Keskerakond selle eest, et Eesti saaks ka järgmiseks Euroopa Liidu eelarveperioodiks õiglased toetused nii maaelu kui ka teiste valdkondade jaoks. Niisamuti võlgneb Ratase sõnul ühiskond tänu kõigile neile, kes on aastatepikkuse tööga ja laste kasvatamisega panustanud Eestimaa arengusse. „Olukord, kus suur osa väärikaimas eas elanikkonnast elab allpool suhtelise vaesuse piiri, ei saa olla ühegi poliitilise jõu jaoks aktsepteeritav. Keskerakond töötab selle nimel, et pensionid tõuseksid 2020. aastal kokku saja euro võrra. Selleks vajame Eesti inimeste tuge ning teiste erakondade mõistmist,“ rõhutas Ratas. Esimees tõi välja, et viimased nädalad ja kuud on kaasa toonud palju põnevaid arenguid Eesti poliitilisel maastikul – vahetunud on Reformierakonna ja Vabaerakonna juhid ning algatati Eesti 200 liikumine ja Riigireformi Sihtasutus. Terav on aga tselluloositehase rajamise küsimus, milles Keskerakond on Ratase sõnul võtnud kõigist parlamendierakondadest kõige tasakaalukama positsiooni. „Me mõistame inimeste küsimusi, hirme ja vastasseisu. Me oleme öelnud selgelt, et looduskeskkonda kahjustades ja kohaliku kogukonna arvamust arvesse võtmata seda tööstust rajada ei saa. Küll aga ei soovi me juba eos nullida ettevõtjate initsiatiivi,“ ütles ta. Keskerakonna esimees tõi välja, et ettevõtted ja suured investeeringud loovad inimestele töökohti ja kasvatavad terve ühiskonna jõukust, mille eest saab maksta pensione, panustada siseturvalisusse ja kohalikku ellu. „Oleme selgel arvamusel, et enne otsuse langetamist tuleb planeeritava puidurafineerimise tehase mõjusid väga põhjalikult uurida. Me oleme valmis diskussioonideks ja aruteluks, kuid neid tuleb pidada tasakaalukalt ja riigimehelikult, arvestades iga valiku lühi- ja pikaajalist mõju Eestimaale tervikuna,“ kinnitas Ratas. Programm ja valimisplatvorm Volikogu sai ülevaate ka erakonna uue programmi valmimisest ning valimisplatvormi koostamisest. Programmitoimkonna juht, Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Aadu Must tõi esile, et praeguseks on programmi alatoimkonnad aktiivselt töös ning esitatakse seisukohti uue programmi sisu suhtes. Uues programmis arvestatakse muutuste ja seisukohtadega, mis viimase enam kui tosina aasta jooksul on Eestis aset leidnud. Must kutsus erakonnaliikmeid üles veelgi aktiivsemalt programmi koostamises kaasa lööma. Valimisplatvormist rääkinud peaministribüroo juht Tanel Kiik märkis, et platvormis hakkab olema nii pensionitõusust kui ka sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna muutustest kõnelevaid ettepanekuid. Paljudes valdkondades on aga sügiseks valmiv programm ning talvel esitatav valimisplatvorm ühtsetel seisukohtadel. Keskerakonna viimane volikogu enne oktoobrikuist kongressi koguneb septembris. Aivar Jarne



