Kohtumenetlus Edgar Savisaare vastu lõpetati

Kn, 06. juuni 2018

Savisaare kaitsja Oliver Nääs esitas kohtule taotluse Savisaart puudutava menetluse lõpetamiseks, sest Savisaare tervis on kohtuskäimiseks liiga halb. Ka otsuse päeval oli Nääsi sõnul tema kaitstav Jõgeva haiglas ravil. Varasemalt on kiirabil tulnud korduvalt kohtuistungi ajal sekkuda endise Tallinna linnapea tervisemurede tõttu.

Viimases terviseekspertiisis toodi välja, et Edgar Savisaar võib teatud tingimustel kohtuistungitel osaleda. Seejuures leidis üks ekspert, endokrinoloog Vallo Volke, et kohtuistungi jätkumine on Savisaare jaoks eluohtlik ning teda võib tabada infarkt.