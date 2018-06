Küll tuleb ka kiitus

Kn, 06. juuni 2018

Põhjused on erinevad. Suurt rolli selles mängib peavoolumeedia oma vastupuiklemisartiklitega. Kasvõi EPL, kes kuulutab, et „ Simsoni tasuta ühistransport on jooksnud umbsõlme”. Või Delfi: ”Enam kui pooled maabussijaamades küsitletuist pole kuulnudki võimalusest alates 1. juulist maakonnaliinidel bussiga tasuta sõita.”

Ei midagi uut. Samasugune vastukisa oli ka jaanuaris 2012 EE veergudel, kui Tallinn tuli avalikkuse ette plaaniga anda kõigile linlastele õigus ühissõidukitega tasuta sõita. Linnavalitsus pidas kogu linnaliikluse ümberplaneerimist mõistlikuks ja teostatavaks. Oli selge, et kui valime ühistranspordi, saavutame liiklusummikute ja liiklusõnnetuste vähenemise, teed kuluvad vähem ning tasuta sõit suurendab majanduslikult raskes olukorras olevate perede juurdepääsu ühistranspordile.

Aastatetagune uudne ettepanek sai kõva kriitika osaliseks, ja loomulikult oli ka tookord suurim vastutöötaja Reformierakond. „Tasuta lõunaid ei ole olemas, järelikult tuleb see raha kellegi arvelt leida. Kas see tuleb teede remondist või tõstab linn selleks mittetallinlaste piletihinna mitmekordseks?” väitis tollane RE fraktsiooni esimees linnavolikogus (Õnne Pillak). Või siis üks lugejaks tituleeritu: „Tallinna linnavalitsusel pole aimugi, mida kujutab endast linna ühistransport ja milline see tänapäeval peab olema. Sellepärast ka selline rumal, lausa eluvõõras ettepanek. Ega enne uue, teovõimelise linnavalitsuseni jõudmist asjad paremaks muutuma ei hakka.”

Kõik see kordus jällegi. Ikka vastutöötamine. Kesknädal on kindel, et kõik muutub, ja üsnagi ruttu. Ainulaadne tasuta ühistransport maakondades toob uudistajaid ning järgijaid teistest Euroopa riikidest ning hakkab saama kiidusõnu nagu praegune valideeritav ühistransport Tallinnas.

