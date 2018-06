06. juuni 2018

22 (1103)



Väljaandja:

MTÜ Vaba Ajakirjandus



Sirp, vasar ja paaniline Michal 06. juuni 2018



Vanalinnapäevad algasid 30. mail võimsamalt kui kunagi varem – Reformierakonna juhatuse liige Kristen Michal suutis terviklikust etendusest välja lõigatud videolõiguga ajada tagajalgadele nii oma erakonna kui ka kogu meedia paanilise kartusega, et Tallinna Raekoja platsil ülistatakse Nõukogude aega, sest lehvivad punalipud ja kõlavad punased laulud. Tegelikkus oli loomulikult hoopis lihtsam.

06. juuni 2018 Vanalinnapäevade avaetendus rääkis vabast Eestist ning sellest, kuidas läbi ajalooraskuste vabaduseni jõuti. Etenduse teostaja oli SA NUKU lavastaja Vahur Keller. Ta kinnitas, et lavastuse sisuks on püüd vabadusele, mis on eesti rahvast saatnud läbi sajandi. „Punalipud ja kaelarätid on kahjuks kohutav osa meie ajaloost, mida peab ka näitama – neid meeles pidama, et ajalugu sellisena kunagi ei korduks,“ kommenteeris ta meedias. Lavastaja rõhutas, et kõik, kes oma silmaga näevad etendust, saavad aru, et selles antakse selgelt negatiivne hinnang Eesti ajaloos toimunule. Laulude, tantsude jm tolleaegse võltsoptimismi taustal näidati näiteks videokaadreid Tallinna pommitamisest. Kristen Michali ja paraku paljude teiste jaoks oli kogu kontseptsioon ja olukorra kontekstist välja rebimine aga väike ning tähtsusetu nüanss. Kuna Keskerakond on mitmetel valimistel jätkuvalt pealinlaste suurima usalduse võitnud ning teostab Reformierakonna asemel Tallinnas võimu, oli poliitiline rünnak liiga magus, et seda mitte kasutada. Paraku näitab see taaskord, kuivõrd lihtne on avalikkusega manipuleerida ning kui suure rõõmuga Reformierakond selliseid võimalusi tõest hoolimata kasutab. Kui etendus oli lõppenud, tõdesid nii ajakirjanikud kui ka teisedki, kes viitsisid veidi enam süveneda, et tõepoolest oli tegemist kultuuriüritusega. Etendusega, mis tõi välja Eesti ajaloo keerdkäigud nii, nagu on seda teinud „Seltsimees laps“ või Elmo Nüganeni „1944“. Kui mõni reformierakondlane seda viimast veel näinud pole, siis avakaadrites liiguvad Vene tankid mürinal ja tuld andes Eesti suunal. Avaldame lootust, et filmi lavastajat ega Eesti näitlejate paremikku Vene mundrite kasutamise tõttu siiski häbiposti ei panda ning ka Reformierakond mõistab kunagi, mida tähendavad kontekst, kultuuriüritus ja ajalugu.



