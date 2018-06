06. juuni 2018

22 (1103)



Väljaandja:

MTÜ Vaba Ajakirjandus



„Riigimehelik“ tants tselluloositehase ümber 06. juuni 2018



Tartu lähistele kavandatav tselluloositehas võiks rajajate sõnul leida võimaliku asukoha linnulennult 20 kilomeetri kaugusel Tartust, Tabivere lähistel. Võimalik aga, et ettevõtjate kinnitus metsa sees olevast tehasest, mida tartlased ei tunne ega näe, on liiga väike samm, liiga hiljaks jäänud. Poliitikud on valimiste eel eriti agarad keeruliste teemade võimalikult kiirel tapmisel.

Algust tegi sellega Tartu linnapea, reformierakondlane Urmas Klaas, kes haistis tselluloositehase võimaliku haisu kõrval hääli valimistel. Liberaalne, ettevõtjaid kaitsev erakond oli äkitselt esirinnas tselluloositehase kritiseerijate seas, justkui miljardieurone investeering, 1,4% SKPst ning kakssada töökohta oleksid Eesti jaoks nohu. Endine peaminister Andrus Ansip ei teinud saladustki, et tema tartlasena on tehase vastu, sest see kahandab tema Tartu kinnisvara väärtust. Ta ütles Postimehele riigimehelikud sõnad: „Räägitakse, et see haiseb ainult kaks tundi aastas. Aga äkki mul on lapselapse sünnipäev just sel ajal, mis siis saab? Äkki ma ei taha seda haisu, mis siis saab?“ Võimas, Andrus, võimas! Selle kõige peale tuletati Reformierakonna esimehele Kaja Kallasele tõenäoliselt meelde, et puidurafineerimistehase ehitajad on ainsa erakonnana just Reformierakonda eelmisel aastal rahaliselt toetanud. Kallas arvas nüüd, et tselluloositehast on ikka vaja küll ja et valitsus lollitab oma segaste sõnumitega! Võimas, Kaja, võimas! Kuna hääled on väärtuslikem poliitiline ressurss ning Tartu piirkond avaldas survet, tuli ka valitsuse üks osapool, Isamaa, välja palvega, et koalitsioonipartnerid lõpetaksid tselluloositehase eriplaneeringu. See tuli muidugi kergelt ootamatuna, sest eriplaneeringu algatamise juurest IRL ei puudunud ja sel parteil on ka keskkonnaministri portfell. Sotsiaaldemokraatide juht Jevgeni Ossinovski kinnitaski meedias, et tegelikult pole sotsiaaldemokraadid seda tehast kunagi tahtnud. Kuigi kõigil oli meeles, et samast erakonnast ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo oli mõni aeg tagasi tehast siiski tahtnud ja kiitnud küll. Keskerakond on siiani ainus, kes käitub nii, et nemad polnud mahalõigatava puu otsas kui pauk käis. Võetud on tasakaalukas ja jutumärkideta riigimehelik positsioon. „Me mõistame inimeste küsimusi, hirme ja vastasseisu. Me oleme öelnud selgelt, et looduskeskkonda kahjustades ja kohaliku kogukonna arvamust arvesse võtmata seda tööstust rajada ei saa. Küll aga ei soovi me juba eos nullida ettevõtjate initsiatiivi,“ on öelnud Keskerakonna esimees Jüri Ratas.



