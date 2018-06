Paul Kerese tänava maleturniir tõi Nõmmele ligi 300 malesõpra

30. mai 2018

„Tänan südamest kõiki võistlusest osa võtnud malehuvilisi ning vabatahtlike meeskonda, tänu kellele sündis tänavu võimas osalusrekord. Vabaõhuturniiril osalejate arv on nüüdseks tõusnud võrreldes 2011. aastal toimunud esimese turniiriga enam kui kümme korda. Olen õnnelik, et päikseline ilm andis noorematele ja vanematele malesõpradele mõnusa võimaluse Nõmme mändide all mõttesporti harrastada. Ühtlasi saime tugeva kinnituse, et malemäng ning Paul Kerese mälestus on Eestimaa inimeste jaoks tõeliselt väärtuslikud,“ sõnas Jüri Ratas.

Täiskasvanute arvestuses võitis Kirill Chukavin, teise koha saavutas Maxim Turov ning kolmanda koha pälvis Georg Aleksander Pedoson. Lasteturniiri esikoha võttis Anton Rõtšagov, kellele järgnesid Sofia Blokhin ning Ott-Robert Luik.

Paul Kerese tänava maleturniir toimus Nõmme Kevade raames ning oli osa Eesti Maleliidu „Eesti Vabariik 100“ maleturniiride sarjast, kuhu kuulub 41 võistlust. Kohal oli igal tasemel malehuvilisi – nooremaid ja vanemaid hobimaletajaid ning reitinguga malemängijad. Tänavu toimus taas eraldi turniir lastele ning vanematele noortele ja täiskasvanutele. Mõlema turniiri esikolmik pälvis karika ja auhinna ning kõik osalejad said tänutäheks medali.

Paul Kerese tänava kaheksandat maleturniiri aitasid korraldada Eesti Maleliit, Paul Kerese Malemaja, Nõmme Linnaosa Valitsus, Järve Keskus, Tallinna Spordi- ja Noorsooamet, G4S, Sportland, Apollo, Tallinna Lauluväljak, Peetri Pizza ning Sõõrikukohvik.

