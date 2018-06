Ilkumine ei peegelda viisakust

30. mai 2018

Sellise kirjutise avaldamine näitab ühtlasi, et just selline ongi see Keskerakonna-vaenulik ja Reformierakonna ees lipitsev Postimees. Keskerakonna vastu läheb käiku neil kõik, mis käeulatuses. Seekord oli selleks tööriistaks Juku-Kalle Raid.