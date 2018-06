30. mai 2018

21 (1102)



Väljaandja:

MTÜ Vaba Ajakirjandus



Kesknädal jätab endale õiguse

kommentaare tsenseerida Juhtkiri Poliitika Majandus Nädala nupud Ajalugu Maailm Kultuur Lugejakirjad Varia Autorollo

Kontakt Tellimine Loe mujalt Avaleht Sisukord Kõik artiklid Otsing Arhiiv



Korruptsioonist peab rääkima RAIMOND KALJULAID, 30. mai 2018



Hiljaaegu pidas Keskkriminaalpolitsei kinni Põhja-Tallinnas eelmisel aastal avatud Sõle spordikeskuse juhataja Toomas Ristlaane. Politseil süüdistab teda korduvas altkäemaksuvõtmises keskuses tegutsenud spordiühendustelt ning keskuse raha enda tarbeks kasutamises. Tegemist oli Keskerakonna liikmega.

RAIMOND KALJULAID, 30. mai 2018 Sama spordikeskuse ehituse eest vastutanud endine Spordiameti juht Rein Ilves oli samuti Keskerakonna liige ning tema suhtes on samuti sel aastal esitatud kahtlustus, mis puudutab varasemaid hankeid. Nagu ma aru saan, ka selle spordikeskuse jalgpallihalli hanget. Eks need asjad ole ka mõnevõrra omavahel seotud. Põhja-Tallinna kogukonda vedasime alt Olen paljudelt erakonnakaaslastelt kuulnud kriitikat, et reageerisin Ristlaane kinnipidamisele liiga teravalt ning tegin vea, kui osutasin avalikult sellele, et Keskerakonnal on Tallinnas probleem korruptsiooniga.Mitmed on öelnud, et sellest ei tuleks avalikult rääkida. Ma ei nõustu selle argumendiga. Kui erakond on inimesi mingis küsimuses tõsiselt alt vedanud, siis seda tuleb tunnistada ning vigadest õppida. Ja paraku poliitika ongi avalik asi. Oma nõrkuste mittetunnistamine ei ole tugevus. Antud juhul ei ole kuidagi võimalik eitada tõsiasja, et Tallinnas nimetati ametisse Keskerakonda kuuluv inimene, kes kasutas võimalust väikeste jalgpallipoiste ja -tüdrukute pealt teenida. Põhja-Tallinna kogukonda vedasime tugevalt alt. Rumal oleks teha nägu, et see ei ole nii. Ma olen kindel, et väga otsustavalt tegutsedes on võimalik Tallinnas korruptsiooniriski oluliselt vähendada. See peab algama sellest, et me poliitilise ühendusena teeme kõik, mis meie võimuses, et selliseid juhtumeid nagu Põhja-Tallinnas Sõle spordikeskuses ei saaks tulevikus juhtuda või oleksid need väga suureks erandiks. Linnapea Taavi Aas on kinnitanud, et linnavalitsus asub koostama korruptsioonivastast programmi. Keskerakond on vastu võtmas ka eetikakoodeksit. Ka meie kriitikud on tunnistanud, et kuigi need ei pruugi kõiki probleeme päevapealt lahendada, on positiivne, et me nende asjade peale mõtleme. Pole mingi saladus, et Keskerakond pole kaugeltki ainus erakond, kellel on korruptsiooniga olnud probleeme. Kuid meie ei saa sundida reformierakondlasi ausaks hakkama teisiti kui näidates ise eeskuju. Sellel on nii eetiline kui ka poliitiline mõõde. Noorema põlvkonna ootused Eriti noorem põlvkond ootab märksa ausamat ja läbipaistvamat ning mõistlikumat juhtimist mitte ainult meilt, vaid kõigilt Eesti erakondadelt. Maksumaksjatena on nad nõus selle eest ka maksma ning tasustavad riigi- ja omavalitsusjuhte (siinkirjutaja kaasa arvatud) väga korralikult, riigi keskmist mitmekordselt ületavate palkadega. Selle eest vastu tahetakse saada seda, et mis tahes taseme otsustajad lähtuksid ainult avalikust huvist. Ning ka nendes olukordades, kus erakonna huvid on avaliku huviga vastuolus, otsustaksid poliitikud alati avaliku huvi kasuks. Mul ei ole illusiooni, et korruptsiooniküsimust on lihtne lahendada. Aastate jooksul tekkinud mustrid on visad muutuma, Tallinna puhul on ka organisatsioon väga suur. Kuid ma olen kindel, et kui linnapea ja linnavalitsus kasutavad kogu oma ametist tulenevat mõju ja jõudu, siis on selles küsimuses võimalik teha tugev läbimurre ja olukorda oluliselt paremaks muuta. Lõppude-lõpuks pani Keskerakond Tallinnas bussid tasuta sõitma. Seega me suudame suuri asju teha. Erakond peab olema valmis ka selleks, et enne kui olukord läheb paremaks, läheb algul kindlasti asi hullemaks, sest tugevam kontroll toob päevavalgele asju, mis seni ei pruukinud silma paista. Kuid selle selgitamiseks peab olema selge, mis on pikem tegevuskava ja kuidas lõpuks olukord võtab suuna paranemise poole. Peame ise olema teistele eeskujuks Loomulikult on väga raske taastada usaldust seal, kus see on kadunud. Ka minul isiklikult saab olema väga keeruline veenda kõiki neid põhjatallinlasi, kes ise või kelle lapsed käivad Sõle spordikeskuses – et Keskerakonda võib edaspidi usaldada. Mõnda inimest pärast sellist asja ilmselt enam kunagi meie usaldusväärsuses ei veena, ja ma, ausalt öeldes, mõistan neid hästi, kui nad enam kunagi Keskerakonna poolt ei hääleta. Üks osa usalduse taastamisest on ka see, et me mitte ei karista ega kritiseeri neid, kes probleemidele tähelepanu osutavad, vaid pigem kuulame ka oma kriitikuid tähelepanelikult. Mine tea, võib-olla on neil õigus, või nad näevad midagi, mida erakond ise ei ole märganud? Ning isiklik eeskuju on oluline. Peame vaatama, et eeskätt meie ise ei oleks need, kes annavad ebaausate kavatsustega inimestele eeskuju oma käitumisega – näiteks jättes lahendamata olukorra, kus mõnel meie erakonnakaaslasel on juhtival kohal töötades selge huvide konflikt. Keegi meist ei ole täiuslik. Kõik me teeme vigu. Ka mina olen kindlasti teinud vigu nii nende kahe aasta jooksul, mil olen olnud Põhja-Tallinna linnaosa vanem, ning varasematel aastatel ettevõtjana. Minevikku ei ole kahjuks võimalik muuta. Kuid täna ja homme on võimalik olla ise parem ning ka teiste suhtes nõudlikum. RAIMOND KALJULAID Põhja-Tallinna linnaosa vanem (Keskerakond)



Viimati muudetud: 30.05.2018 Jaga |



Tagasi uudiste nimekirja



Nimi

E-mail



Loe kommentaare (46)