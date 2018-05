Peaminister Ratas taastas kolmepoolsed kohtumised ametiühingute ja tööandjatega

23. mai 2018

Ratase sõnul annab püsiva koostöövormi taastamine võimaluse tuua valitsuse, ametiühingute ja tööandjate esindajad regulaarselt kokku, et arutada ühiselt läbi majanduses esile kerkinud probleemid ning otsida vajaduste ja võimaluste vahel tasakaalukaid lahendusi. "Laiapõhjaline mõttevahetus ning üksmeele otsimine on meid kõiki puudutavate poliitikate kujundamisel ka valitsusele asendamatu väärtusega. Seetõttu on väga oluline muuta valitsuse ja tööturu osapoolte esindajate kohtumised regulaarseks," ütles ta.

Tänasel kohtumisel räägiti Eesti Ametiühingute Keskliidu ettepanekul usaldusisikute kaitsest ning tootlikkuse tõstmise võimalustest, sealhulgas töötajate kaasamisest juhtimisotsustesse. Tööandjate Keskliidu ettepanekul arutati välistööjõu kasutamise ja töötajate tervisekulude maksustamise küsimusi. Samuti oli kõne all ettepanek soodustada teatud ühiskonnagruppidel sotsiaalmaksu miinimummäära vähendamise kaudu osaajaga töötamist. Kohtumisel leiti, et muudatus võiks puudutada kuni kaheksa-aastaste laste vanemaid, kuni 24-aastaseid noori ning 55-aastaseid või vanemaid inimesi, kes töötavad osalise koormusega. Valitsuskabineti ette jõuab ettepanek suvekuudel.

Ühtlasi lepiti täna kokku, et kolmepoolseid kohtumisi korraldatakse edaspidi mitu korda aastas. Järgmine ühiskohtumine leiab aset septembris. Valitsuse liikmetest osalesid tänasel kohtumisel peale peaministri ka tervise- ja tööminister Riina Sikkut ning siseminister Andres Anvelt.

Viimati muudetud: 23.05.2018

