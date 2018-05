Hunt ja hundimoraal

Iseseisvuse taastumine vabastas suure osa Eesti elanikkonnast võimalusest oma kodumaal elatist teenida (minagi olin 5 aastat töötu), aga ajapikku on selgunud, et piiramatu liikumisvabadus ei olegi nii suur väärtus nagu seda reklaamitakse. Mis jääb järele rahvusriigist, kui elanikkond töö ja leiva otsinguil mööda maailma laiali pudeneb?

Hundimoraaliga haakub ka rahvarändamine. Miks eestlased teenivad leiba Soomes, see on ammuilma lahti seletatud ja siia midagi lisada polegi tarvis. Samal põhjusel valgub lagunevast Ukraina riigist rahvastik naaberriikidesse, sealhulgas Baltikumi. Jääb üle nentida, et sisseränne Eestisse on sama paratamatu nagu eestlaste väljaränne Soome. Ja ainus valikuvõimalus on eelistada sisserändajatena ukrainlasi meie jaoks täiesti võõra kultuuriga ja vaenulikultki meelestatud moslemitele.