Talgupäev Kohtla-Järvel

„Teeme ära“ üleskutseks sel aastal oli tuua rohkem värve meie elukeskkonda ning kinkida Eestile oma kodukihelkonna värvid. See üleskutse inspireeris lasteaia töötajaid ning neil tekkiski mõte värvida lasteaia territooriumil olevad pingid ja laste varjualune Eesti kihelkonnavärvidesse. Teavitati ka lapsevanemaid, et lasteaias toimub 5. mail talgupäev „Triibud ritta”. Registreerunud said „Teeme ära“ korraldajate poolt talgujuhi stardipaketi, milles oli ka Reet Piiri raamat „Eesti kihelkondade värvid. Kodukohavärvid Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks”.

Eesti rahvarõivaste omapära ja ilu hinnatakse enamasti naiste rahvarõivaste järgi. Raamatus on välja toodud just seelikutes kasutatud värvid. Talgulised said teada, et Kohtla-Järve asub endises Jõhvi kihelkonnas. Uurides Jõhvi kihelkonnavärve tõdeti, et ettevõtmine on päris mahukas, sest triibud on erineva laiusega ja üheksas värvitoonis.