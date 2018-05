Jõgeva juubel vägeva peo ja pillerkaarega

JAAN LUKAS, 23. mai 2018

Linna sünnipäevapeo üheks efektsemaks sündmuseks tõotab kujuneda reede õhtul läbi Jõgeva kulgev rongkäik. Jõgeva vallavalitsus kutsub rongkäigule seltskondi ettevõtetest, asutustest, kodanikuühendustest, sõpruskondi ja perekondi. „Oodatud on kostüümid ja vaimukas atribuutika. Väga tore, kui keegi tuleks maalt ja hobusega. Rongkäigus kantakse Jõgeva valla lippu ja vappi, mida kaunistab jääkristall. Arvatavasti tuuakse aga välja ka Jõgeva linna logo,“ ütles Jõgeva vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Helle Kajaste.

Pärast rongkäiku algab kesklinnas pikalauapidu, traditsioon, mis sai alguse kümme aastat tagasi Jõgeva linna 70. aastapäeval. „Rongkäiku arvatavasti ei jõua, sest nagu suurte sündmuste ajal ikka, on meil seekordki külalised majutusel ja tööd palju. Pikalauapeole tulen aga ikka ja võtan kaasa midagi kodusküpsetatud söögipoolist,“ ütles Jõgeva lähedal Piibe maantee ääres kunagise postijaama läheduses (praegu varemetes) asuva Õuna Puhketalu perenaine Liilia Mandri.

Jõgeva vallavolikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Heli Raevald tegutseb selle nimel, et pikas lauas oleks koos võimalikult palju keskerakondlasi ja nende mõttekaaslasi.

Tugevneb ühekuuluvustunne Varblas rolliga hakkama, sest ta on laval kehastanud ka Jaan Poskat, tänavamale võistluste juhina Paul Kerest ja teisigi ajaloolisi isikuid.

Varblas vestleb ka Jõgeva sünnipäevale kutsutud perekonnanime Jõgeva kandvate inimestega. Nende linna aastapäevapeole kutsumine saab teoks esmakordselt. Möödunud aasta 1. jaanuari seisuga oli perekonnanimi Jõgeva Eestis 119 mees- ja 117 naissoost isikul. Jõgevad lähevad ka Pedja jõe lähedusse istutama tammesid. Tammelapsed pannakse kasvama Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva tähistamise raames. Laupäeval peetakse Jõgeval kevadlaata, kuhu on tulemas müüjaid ja ostjaid lähemalt ja kaugemalt.

„Järjest enam tekib uusi ehitusi, järjest laienevad juba asutatud ettevõtted. Ka on pidevalt suurenenud Jõgeva elanike arv. Ei ole ette näha peatusi sellel arenemisteel. Ja Jõgeva suur elujõud vallutab kord kõik takistused oma arenemisteel,“ nii kirjutas 2. juunil 1940 ajalehes „Uus Eesti“ Jõgeva linnapea ehk ametlikult – linnavanem – Johannes Võsu.

Ehitustööd kestavad Jõgeval praegugi. Kerkimas on uus põhikooli ja raamatukogu hoone, mis hiljuti nurgakivi sai. „Põhikool on tähtis ja märgiline objekt tervele uuele Jõgeva vallale. Tahame, et Jõgeva laste ja noorte haridustee kulgeks inimsõbralikes ja tänapäevastes tingimustes,“ ütles tseremoonial osalenud haridus- ja teadusminister Mailis Reps. „Põhikooliõpilased ja nende õpetajad saavad alates järgmise aasta septembrist õppima ja õpetama hakata esinduslikus ja hubases hariduspalees,“ ütles vallavanem Aare Olgo.