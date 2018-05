Raplas kohtuti majas, kus mäletatakse Valgret

JAAN LUKAS, 23. mai 2018

Selleks et teada saada, mis suunas ja kuidas edasi minna, korraldas Keskerakond möödunud neljapäeval rahvakohtumiste raames mõttevahetuse Raplas.

Enne arutelu algust ajasime juttu Rapla vallavolikogu majanduskomisjoni esimehe Hans Liibekiga. „Ma arvan, et kui vaadata Eesti tervikpildi kontekstis, siis läheb Rapla vallal hästi. Paikkonnas toimetulekuks pean üheks olulisemaks valdkonnaks kommunaalmajandust ja infrastruktuure, mis hõlmavad teede korrashoidu, ühistranspordi korraldamist jne. Valla rahakotil on aga kindlad piirid. Vastavalt vajadustele tuleb prioriteedid ümber jagada.“ Liibek ühines ise regionaalpoliitika laudkonnaga. „Ettevõte, milles töötan, pakub kommunaalteenuseid kolmes maakonnas (Raplamaal, Läänemaal, Pärnumaal). Nii olen regionaalteemadega hästi kursis.“ Liibeki sõnul on Rapla rahva ühtekuuluvustunnet loonud ka kaasaelamine omakandi korvpalliklubile Avis Utilitas.

Haridustemaatika lauda oli istet võtnud lasteaiaõpetaja abi Sigrid Kaasik, kes kasvatanud üles neli last. „Ma arvan, et kõik algab lapsepõlvest. Selle tagajärgi võib ühiskonnas näha nii positiivses kui ka negatiivses mõttes. Nii on tarvis, et hariduse ja harituse väärtusi hakkaksid lapsed mõistma võimalikult vara, juba maast madalast.“ Sigrid avaldas arvamust, et arvuti rolliga ei tohiks õppeprotsessis liiale minna ning trükitud raamatud ja tavalised koolivihikud ei tohiks jääda unustusse.

Nõustamisteenust maakonnas

Mõttevahetusele tulnud firma Tehnikatugi eestvedaja Rein Haggi märkis, et maksumaksja raha asjatut kulutamist võiks Eesti riigis vähem olla.

Kohtumise moderaator Toomas Vitsut tervitas kõiki, kes olid tulnud, vaatamata kuumale ilmale, huvitavale ja sisukale mõttetööle. „Kuumus mõttetööd ei sega. Paljud inimesed mõtlevad, kuidas asjad võiksid paremaks minna. Eesti riik sai sada aastat vanaks ja nüüd tuleb otsustada, kuidas edasi minna.“ Vitsut ise juhtis diskusiooni regionaalpoliitika laudkonnas.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps oli arutelujuht haridustemaatika laudkonnas. Maaelutemaatika laudkonnas räägitust (juht Riigikogu liige Martin Repinski) kokkuvõtte teinud Hans Liibek ütles, et välja käidi ka mõte käivitada igas maakonnas nõustamisteenus, kust saaks konsultatsiooni ühest või teisest allikast raha taotlemiseks. Toetamistel tasuks eelistada projekte, mis põhinevad ühistegevusel. Näiteks külaseltsile kambaApeale mõne masina ostmist.

„Leidsime, et mida Tallinnast kaugemal ettevõtte tegutseb, seda suurem peaks olema käibemaksu erisus. Maapiirkonnas võiksid olla ka soodsamad elektrihinnad,“ ütles ta.

Haridustemaatika laudkonnas aga koorus mõte, et igas koolis ja lasteaias võiks toitu teha ikka omas majas. Jõuti järeldusele: tsentraliseeritud toiduvalmistamine võimaldab küll raha kokku hoida, kuid kas laste arvelt kõlbab ikka kokku hoida?

