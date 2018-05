VEB Fondi mädapaise avamine Riigikogus

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid ütles, et arutelu avas mädapaise; seda oleks pidanud juba ammu tegema. „Kahjuks pidurdas seda arutelu Reformierakonna aastaid kestnud võim, mis tänaseks on otsa lõppenud. Õiguskomisjonis kuue erakonna esindajatest viis toetasid olulise riiklikult tähtsa küsimuse arutelu VEB Fondi juhtumi teemal, ühe erakonna esindaja oli erapooletu.“ Karilaidi sõnul on erinevad Reformierakonnaga valitsuses olnud koalitsioonipartnerid kahetsusväärsel kombel pidanud VEB Fondi teemal tegema kompromisse ja silmad kinni pigistama. „Ka Eesti olulisemate institutsioonide esindajad on sunnitud hämama, et katta suurpettust,“ märkis ta.

Karilaid märkis sõnavõtus, et uue põlvkonna poliitikutel on võimalik anda oma hinnang toimunule ja võtta vastutus ettevõtjate ees. „Ettevõtjate rahaga päästeti Eesti kroon ja pangandus. Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval on lõpuks aeg leida ka ettevõtjate jaoks väärikas ja õiglane lahendus,“ nentis ta.

Vandeadvokaat Indrek Leppik kirjeldas ettekandes oma tööd VEB Fondi kaudu rahast ilma jäänud isikute huvide kaitsmisel alates aastast 1997. „Neile sertifikaadiomanikele, kes on kandnud seni maksumaksja koormat enda õlgadel ja panustanud Eesti oma valuuta ja rahandussüsteemi stabiliseerimisse, on võimalik raha tagasi anda. Teie kätes on selle olukorra lahendus,“ ütles Leppik Riigikogu liikmetele.

SA VEB likvideerija Rein Järvelill leidis oma ettekandes samuti, et peaks heastama kahju neile juriidilistele isikutele, kes kandsid VEB Fondis kahju.

Järvelill tegi Riigikogule ettepaneku tugevdada järelevalvet Eesti Panga tegevuse üle. „Eelkõige määrata Eesti Panga nõukogusse inimesed, kes on pädevad juhtimises ja võimelised sisuliselt eksperdi tasemel aru saama keskpangas toimuvast,“ ütles Järvelill.

Ligi tooks Mangi parlamenti

Eesti Panga audiitor Henn Oit andis ülevaate keskpangas viie aasta eest valminud auditist, millega suudeti tema sõnul üsna hästi taastada see, mis VEB Fondi nõuete ja kohustustega toimus, kuid ei suudetud tuvastada, miks nii toimus. Oidi sõnul tuvastas Eesti Panga audit, et valeandmetega kiri loodi tõepoolest Eesti Pangas. „Miks ja kelle algatusel kirja ebaõiged andmed sattusid, seda audit tuvastada ei suutnud. Teame, et see oli planeeritud tegevus,“ ütles Oit.

Seevastu Reformierakonna fraktsiooni juht Jürgen Ligi arvas oma sõnavõtus, et käesolev arutelu on samasugune segapuder õrnades seostes reaalse eluga, nagu on Igor Mangil, ning et enamiku ettekandeid oleks võinud asendada Mangi loenguga Riigikogus. Ligi sõnul arutatakse lihtsalt mingisuguseid minevikuvarje ning korraldatakse nõiajahti, mis on masendav ja parlamendile alandav.

Riigikogu menetleb veel ka VEB Fondiga seotud eelnõu.

AIVAR JARNE

