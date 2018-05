Ratase ja Kallase toetamine järgmise peaministrina on võrdsustunud

Uuringus, milles inimesed nimetavad nende arvates sobivaima järgmise peaministrikandidaadi, oli valimisealiste inimeste seas seni olnud esimeseks eelistuseks Kaja Kallas. Enam see aga nii ei ole – kuust kuusse toetust vähehaaval kasvatanud Jüri Ratas on nüüd Kaja Kallasega samal pulgal. Märkimisväärne on, et ka 13% Reformierakonna valijaist näeks peaministrina Ratast.