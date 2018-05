Nagu vasikad karjalaskepäeval

23. mai 2018

Selline huligaansus peabki saama üleüldise hukkamõistu. Seda enam, et Vilpart on ka varem kiirust korduvalt ja tugevalt ületanud. Karistuseks 8 päevaks arestimajja ja kolmeks kuuks jalameheks. Seega tsiklisuvi mokas!

Politsei kõikjale ei jõua. Abiks on ka liikluskaamerad, aga ikkagi on palju rikkumisi. Eriti ohtlik tegu on lasteasutuste piirkonnas gaasi vajutada. Nii mootorrattureile kui ka autohuvilistele on küllaldaselt üritusi-võistlusi, kus oma kätt proovida. Siis on tegu tavaliikluseks suletud alaga ja korraldajad vastutavad turvalisuse eest.