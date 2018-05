Rahvusringhääling või riigiringhääling?

Lähiriikides teenib avalik-õiguslik ringhääling ühemõtteliselt kogu elanikkonda. Näiteks Soomes on Yleisradio, mis selgelt annab märku üldisest suunatusest kõigile Soome elanikele. Seda enam, et Soomes maksavad kõik telerivaatajad igal aastal kopsakat maksu selle institutsiooni ülalpidamiseks. Eesti Rahvusringhäälingu tulud tulevad aga poliitikuilt ehk Riigikogult. Ehkki kõrgem juhtkond on parteideülene, siis tegelikult oleme palju aastaid näinud, kuidas ERR kaldub üha rohkem sinnapoole, kes, missugune koalitsioon on parajasti võimul.